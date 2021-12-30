Байден собирается поговорить с Путиным 30 декабря Фото: EAST NEWS

Разговор будет по телефону. Американцы говорят - по инициативе Москвы, в Москве - что вызывает Вашингтон.

Но это не так важно. Главное - повестка, которая вроде бы уже утверждена.

1. Вашингтон готов обсуждать обеспокоенности России (а это и продвижение НАТО на восток, и напряжённость вокруг Донбасса. - А.Г.) и верит, что в переговорах возможен «значительный прогресс».

При этом США якобы не будут объявлять публично о вопросах, которые хотят обсудить с Москвой. (Но - все равно мы о многом узнаем. - А.Г.)

2. Байден заявит Путину, что есть дипломатические возможности для деэскалации вокруг Украины и что США ждут отвода российских войск от границы с Украиной.

Байден также собирается переговорить с Зеленским, сообщают источники агентства Reuters в Белом доме.

Когда этот разговор состоится - до или после звонка Байдена Путину - пока не говорится. (Возможно - все-таки после, как в прошлый раз - после «видеовстречи» президентов России и США - тогда Байден позвонил Зеленскому через 2 дня после разговора с Москвой. - А.Г.)

(Заявленная тема возможной беседы Байдена и Зеленского - ситуация на границе с Россией, мирный процесс в Донбассе, нежелание Киева выполнять Минские соглашения.)

3. США хотят обсуждать с Россией европейскую безопасность и урегулирование на Украине - в ОБСЕ, проект договора с НАТО - в Совете Россия - НАТО.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уже анонсировал, что российско-американские консультации по гарантиям безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Так что, в четверг, во время общения двух президентов, в том же ряду, пройдет что-то вроде генеральной репетиции предстоящих женевских переговоров.

Некоторые эксперты уже заявляют, что обе стороны 30 декабря «настроены на позитив». Что ж, перед Новым годом это очень не помешает.