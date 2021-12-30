Отгородилась от друзей: МакSим рассказала, что с ней происходит после комы

МакSим. Фото: Инстаграм.

Уходящий год выдался для певицы МакSим невероятно тяжелым. Она заболела коронавирусом и чудом выжила, проведя почти два месяца в медицинской коме. В Инстаграме Марина Максимова решила подвести личные итоги своего 2021-го, признавшись, что он сильно изменил ее.

38-летняя певица опубликовала на своей странице фотографию с дочками, снятую в домашнем интерьере возле новогодней елки. Рядом с мамой стоит старшая дочь звезды Александра, на коленях примостилась младшая Маша. В подписи к снимку МакSим призналась, что отгородилась почти от всех друзей и знакомых после того, как вышла из больницы.

- Этот год мне преподнёс гору сюрпризов и заставил отгородить от себя 90% всего своего общения. И нет при этом ни обиды, ни злости, наоборот, такая легкость на душе! Желаю всем встретить 2022 год с чистым и открытым сердцем! – написала певица.

Поклонники заверили ее, что она поступает абсолютно правильно. «Если эти 90% вышли из круга общения, значит не так нужны. Главное, чтобы свои, дорогие люди были рядом», - пишут они. Подписчики желают певице здоровья и счастья в новом году.

Певица опубликовала на своей странице фотографию с дочками, снятую в домашнем интерьере возле новогодней елки. Фото: Инстаграм.

За время болезни Марина сбросила вес до 34 килограммов. Несмотря на то, что певица прилагает все усилия для восстановления, она по-прежнему остается очень худенькой. МакSим ежедневно делает лечебную гимнастику и дыхательные упражнения. В ближайшие месяцы ей запрещены перелеты и концертные выступления. По мнению специалистов, для полного восстановления артистке понадобится примерно год.

В интервью Ксении Собчак певица рассказывала, что пока она лежала в медикаментозной коме, у нее дважды останавливалось сердце.

- Все осложнения, которые могли быть, произошли. И кровотечение, и септический шок, и каждый день меняли стратегию по спасению, ничего не получалось, - призналась Марина Ксении Собчак.

Болезнь оказалась тяжелой и быстро прогрессировала, поскольку артистка вовремя не обратила внимание на свое неважное самочувствие. Несмотря на высокую температуру, она вышла на сцену в Казани, где ей стало плохо. Певицу госпитализировали в частную клинику, врачи которой не справились с ее лечением. В итоге МакSим экстренно перевезли в московскую городскую больницу №52. Медики предупреждали, что Марина может не пережить транспортировку и умереть прямо в машине скорой помощи.

- После того как закроют крышку гроба, ничего не заканчивается, все только начинается. Когда я находилась в коме, я была в другой реальности. У меня имелось четкое осознание того, что моя настоящая жизнь менее реальна. Я почувствовала себя в полете, мне было очень хорошо. Это было принятие и спокойствие. Страха смерти у меня не возникло, - говорила МакSим.