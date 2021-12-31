Зимние каникулы для домоседов: что интересного есть в онлайне

Фото: Shutterstock

На праздничные две недели в городах и районах запланировано много очных мероприятий: катания, гуляния, ярмарки, экскурсии, представления. Однако не все любят шумные многолюдные тусовки, опасаются омикрона, да и холодно нынче за окном. Другое дело дома: тепло, уютно… В онлайне, скажем прямо, не так феерично, как в офлайне, но и здесь не соскучишься. Вот что мы нашли для детворы разного возраста.

Интерактивная елка

Когда: с 30 декабря по 10 января.

Возраст: 3-9 лет.

Ссылка: https://inclusion.timepad.ru/event/1885002/

Праздничную видеопрограмму «Инклюзион.Ёлка» подготовили актеры московских театров. По сюжету, в сказочном лесу пропал Дед Мороз, и зрителям предстоит помочь в поисках. По ходу ребята потанцуют на лесной дискотеке, освоят новогоднее жонглирование, расшифруют заколдованный код, сделают поделку из бумаги. Продолжительность: 30 минут. Представление идёт с переводом на русский жестовый язык. Чтобы посмотреть сказку, нужно зарегистрироваться, ссылку для просмотра пришлют на почту.

Математический квест

Когда: 6 января в 14.00 МСК.

Возраст: 9-13 лет.

Ссылка: https://webinars.skysmart.ru/new-year-quest

«Дом вверх дном: спасите фабрику подарков Деда Мороза» - это веселый квест на развитие логического мышления для школьников и их родителей. Участникам предстоит решить задачки на логику без сложных вычислений, а заодно повторить важные формулы из школьного курса математики, потренировать внимательность, смекалку и находчивость. В подарок обещают сборник «Физические опыты дома. Как весело и просто применять в жизни знания с уроков физики». Нужна регистрация.

Спектакли, концерты

Когда: трансляции в режиме и в записи, расписание постоянно обновляется.

Возраст: любой.

Ссылка: https://www.culture.ru/live/schedule

Сайт Культура.рф - кладезь для всех, кто любит разные виды искусства. Если вы думаете, что это все для старшего поколения, а детям и подросткам там скучно, то это не так. По статистике, в день этот сайт посещают 500-600 тысяч человек, и 30% из них - в возрасте до 18 лет. Так что приобщайтесь и приобщайте своих детей. Глядишь - потом сами начнут ходить в театры и музеи.

Для домоседов нужен раздел LIVE, далее - расписание трансляций, и там выбираете то, что душе угодно. Для детей есть мастер-классы, театрализованные представления, спектакли, концерты, сказки. Также советуем вернуться на главную страницу сайта, там есть тематические разделы с онлайн-событиями: «Театр», «Кино», «Музыка», «Образование».

Мастер-классы, творческие встречи

Когда: 28 декабря - 10 января.

Возраст: 4-14 лет.

Сайт: https://rgdb.ru/

На сайте Российской государственной детской библиотеки (РГДБ). постоянно обновляется программа онлайн-мероприятий. Что интересного придумали на зимние каникулы? Расскажут о медведях, о традициях встречи Нового года в разных странах, о символах праздника, о резиденции Снежной королевы в Лапландии, об истории елочной игрушки, проведут мастер-классы по изготовлению тигренка из теста. Подробную программу ищите в разделе «Проекты» (в подразделе «Программы РГБД-онлайн») по ссылке https://rgdb.ru/projects/rgdb-online/programmy-rgdb-onlajn Помимо онлайн-мероприятий на сайте есть большая коллекция диафильмов по любимым детским книжкам из Национальной электронной библиотеки https://arch.rgdb.ru/xmlui/

Важно. Во многих детских библиотеках, городских и районных, сейчас жизнь бурлит. Бесплатно проводят лектории, мастер-классы, крутят кино, а по ходу детвора и чтением книг увлекается. Так что не проходите мимо!

Классическая музыка

Когда: бессрочно.

Возраст: любой.

Ссылка: https://meloman.ru/videos/catalogue/for-children/

В видеокаталоге Московской филармонии есть специальный раздел «Детям». Фишка раздела - серия «Сказки с оркестром», которую недавно пополнила «Сказка о царевне и семи богатырях» Пушкина. Текст читает известная актриса Екатерина Гусева. Если вашему ребенку понравится формат, прокрутите весь плейлист - хорошей умной музыки хватит не на одни каникулы. Совет: заведите на сайте личный кабинет, через него удобнее слушать трансляции.

Познавательное радио

Много познавательных лекций, сказок, рассказов, колыбельных в детском приложении «Гусьгусь», которое запустило радио «Арзамас». Проект платный, но есть две недели бесплатного доступа – как раз на каникулы хватит. Там и про научные открытия рассказывают, и про птиц, и великих людей, про дружбу и школу. А еще разоблачают сказочное волшебство! Ну, как разоблачают — вместе с учеными разбираются, может ли, например, ураган унести вагончик, как в «Волшебнике Изумрудного города». А короли у мышей бывают, как в «Щелкунчике»? А на сайте «Арзамас» есть чудесная детская комната, где можно бесплатно и в любое время посмотреть мультики, послушать книги и музыку, поиграть в игры. Причем там не свалка всего-всего, а отсортированные экспертами тематические подборки, что очень удобно. Например, мультфильмы - по стихотворениям, для самых маленьких, с классической музыкой, про искусство, победители фестивалей, советские познавательные и пр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Дед Мороз, а ты настоящий?": Главный новогодний волшебник рассказал, где взять праздничное настроение, откуда деньги на подарки и просьбах, которые ставят в тупик

Дед Мороз в эфире радио «Комсомольская правда» озвучил все, что думает о современных детях и о конкуренции с Санта-Клаусом (подробнее)

Выбираем наряд на Год Голубого Тигра: 10 крутых голубых платьев из фильмов и сериалов (подробнее)