Телеведущая Оксана Федорова отправилась в музыкальное путешествие по России

На YouTube-канале российской телеведущей, Мисс Вселенной Оксаны Федоровой состоялась премьера полнометражной версии выпусков телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие». Фото: Кадр видео

На YouTube-канале российской телеведущей, Мисс Вселенной Оксаны Федоровой 25 декабря 2021 года состоялась премьера полнометражной версии выпусков телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие». Ролики посвящены Москве, Твери и Пскову. А еще скоро будет представлена программа о Курске. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Главная идея – популяризация классической музыки среди россиян, в частности, у детей и молодежи.

- Путешествуя по разным городам вместе с экспертами, краеведами и искусствоведами мы открываем страницы музыкальной истории, связанные с жизнью и творчеством великих композиторов и музыкантов, прослеживаем тонкие нити, которые объединяют разные регионы России и формируют единый культурный фундамент, - прокомментировала Оксана Федорова.

Выпуск 1. Москва

В этой серии повествуется о жизни и творчестве композиторов и музыкантов, чья судьба была переплетена со столицей - это Чайковский, Прокофьев, Скрябин, Рахманинов и Шаляпин.

Съемка ролика проходила в домах-музеях, на Ленинградском вокзале, площади Большого театра и в Московской консерватории, а экспертами стали генеральный директор Российского национального музея музыки М. А. Брызгалов, президент Международного фонда им. Надежды Филаретовны фон Мекк, потомок семей Чайковских, Давыдовых - Денис Андреевич фон Мекк и специалисты из музеев Скрябина, Шаляпина и Прокофьева.

Выпуск 2. Тверь

В этом выпуска Оксана Федорова посещает город, который многие называют маленьким Санкт-Петербургом. Здесь есть красивая набережная, филармония, Императорский путевой дворец. Также в городе расположен Тверской музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского, две детские музыкальные школы. В Твери жили и творили М.П. Мусоргский, «русский бриллиант» Дарья Леонова, Николай Львов, главный популяризатор русских народных инструментов В. В. Андреев, певец Сергей Лемешев и создатель музыки гимна СССР и современной России – А. Александров.

В объективе камер появляются юные музыканты, которые обучаются тонкому искусству, как и их великие предшественники. В качестве экспертов были приглашены сотрудники Путевого дворца, руководители и учащиеся музыкальных школ.

Выпуск 3. Псков

Для съемок третьего видео телеведущая отправилась в один из древнейших городов нашей страны - Псков. Его история вдохновила александра Пушкина на создание сказок, по которым Римский-Корсаков создал знаменитые на весь мир оперы. А еще Псков - родной город Оксаны Федоровой.

Путешествуя по его самым знаковым местам ведущая раскрывает истории судеб Н. А. Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского, великой пианистки Марии Юдиной, балалаечника-виртуоза Бориса Трояновского, Сергея Дягилева и Федора Шаляпина, которые были связаны с Псковом и его культурными корнями. В объектив камеры попали Псковский кремль, Набережная, Мирожский монастырь, Псковский объединенный музей, Дом народного творчества, железнодорожный вокзал, с которого начинается путешествие. Экспертом выступила музыковед Ларина Никитина.

Послесловие

Такие проекты позволяют привлечь внимание общественности к российскому наследию не только в нашей стране, но и за рубежом. Создание красочных и интересных роликов способствует развитию внутреннего туризма, просвещения молодежи и становится основой для разработки оригинальных школьных и семейных маршрутов по местам музыкальной истории России.

Официальный сайт проекта - https://музыкальноепутешествие.рф/

Ссылка на фонд Оксаны Федоровой - http://fedorovafond.ru