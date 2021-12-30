Forbes составил топ-10 обедневших российских миллиардеров в 2021 году

Сулейман Керимов, по данным Forbes, в 2021 году потерял почти 6 миллиардов долларов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Вчера мы рассказывали про российских миллиардеров, сказочно разбогатевших в 2021 году. Но должен же быть баланс. А потому вот еще один рейтинг от Forbes — кто из наших олигархов больше всего в 2021 году обеднел.

Таких, правда, в сравнении с разбогатевшими, в российском клубе миллиардеров «из списка Forbes» относительно немного — 29 из 104 (обогатились же 70).

Потери в основном связаны с пандемией. Для владельцев торговых центров, кинотеатров и всяких развлекательных заведений год, по понятным причинам, был не самый удачный.

Подвело даже золото — Сулейман Керимов, семье которого принадлежит более 70% акций золотодобывающей компании «Полюс», возглавляет список невезучих-2021.

На втором месте — Виктор Вексельберг, серьезно пострадавший из-за введенных против него американских санкций (на счетах в западных банках у него заморожено более $1,5 млрд, и это еще не все беды).

Виктор Вексельберг. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Тройку главных несчастливчиков замыкает Дмитрий Каменщик. Тут тоже все понятно, для аэропорта «Домодедово» сейчас не самая летная погода. Как утверждает Forbes, в сравнении с первой половиной доковидного 2019 года, в первом полугодии 2021-го прибыль упала в пять раз.

Дмитрий Каменщик, совладелец аэропорта «Домодедово». Фото: Александр Щербак/ТАСС

ТОП-10 САМЫХ ОБЕДНЕВШИХ В 2021 ГОДУ РОССИЙСКИХ МИЛЛИАРДЕРОВ

(по версии Forbes)

1.Сулейман Керимов, основной владелец золотодобывающий компании «Полюс», и семья: -$5,99 млрд (общий размер состояния на 20 декабря 2021 года - $14,92 млрд)

2.Виктор Вексельберг, основатель группы «Ренова»: -$2,93 млрд ($9,29 млрд)

3.Дмитрий Каменщик, совладелец аэропорта «Домодедово»: -$668 млн ($1,80 млрд)

4.Андрей Козицын, совладелец УГМК (медь), «УГМК-Транс», «Кузбассразрезуголь»: -$615 млн ($5,79 млрд)

5.Владимир Евтушенков, АФК «Система»: -$414 млн ($2,54 млрд)

6.Александр Мамут, финансист, медиамагнат, владелец сетей кинотеатров: -$320 млн ($2,26 млрд)

7.Гаврил Юшваев, программное обеспечение Domo: -$285 млн ($1,92 млрд)

8.Александр Джапаридзе, основной владелец буровой компании Eurasia Drilling Company: -$241 млн ( $970 млн)

9.Аркадий Волож, владелец 10% «Яндекса»: -$231 млн ($2,30 млрд)

10.Араз Агаларов, Crocus Group: -$226 млн ($1,451 млрд)