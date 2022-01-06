Как писать аудио-подкасты и где их размещать

Подкасты в России становятся все популярнее. Фото: George Milton: Pexels

Подкасты в России становятся все популярнее. Для обсуждения выбирают самые разные темы - от игр до международной политики, а у микрофона может быть кто угодно, будь то школьник или авторитетный чиновник. А еще это отличная возможность обратить внимание общественности на конкретные проблемы, осветить увлекательные и полезные мероприятия, привлечь новых участников в движения.

Но с чего начать и как продвинуть свой канал? Рассказываем.

1. Тема и цель

Нужно решить, о чем вы собираетесь говорить, и главное - зачем. Постарайтесь обозначить тему максимально точно, а потом изучите похожие подкасты своих конкурентов, чтобы потом можно было сделать уникальный контент, не дублируя по случайности других.

Затем решите, для кого вы собираетесь говорить? Представьте своего слушателя, что ему могло бы быть интересно. И каждый раз разрабатывая сценарий, держите этот образ в голове.

2. Формат

Вариантов несколько - монолог, интервью, разговор нескольких ведущих и гостей, нарратив (аудио-повествование с авторским текстом и звуковыми вставками)

3. Сценарий

Сценарий должен быть обязательно.Следовать ему неотступно совсем не стоит, но общий план пригодится. Это позволит структурировать разговор, избежать неловких пауз в поисках подходящего вопроса или фразы и сократить время записи.

4. Технические вопросы

Чем лучше звук, тем приятнее будет слушателю, и для этого совсем необязательно покупать дорогую аппаратуру. В крайнем случае ее можно арендовать, хотя бы для того, чтобы оценить разницу и решить, нужно ли оно вам.

Есть несколько рабочих комбинаций: USB-микрофон + компьютер, микрофон-петличка + смартфон/компьютер, портастудия со встроенными или внешними микрофонами, микрофон + микшерный пульт / внешняя звуковая карта + компьютер.

Также вы можете записывать на смартфон, но тогда стоит обратить более пристальное внимание на акустику. Желательно попробовать сделать несколько записей на разном расстоянии микрофона от людей, чтобы найти лучшее положение.

Из мелочей, которые, почти наверняка, придется докупить: поролоновые насадки на микрофоны, провода, стойки и наушники.

5. Аудиоформат

Для записи и редактирования рекомендуется WAV - файлы получатся большие, но качественные.

Для публикации в интернете — MP3.

6. Место для записи

Подкасты можно записывать дома, даже на кухне, но придется слегка подготовить помещение, чтобы голос не отражался от поверхностей, создавай эхо и другие нежелательные эффекты. Мебель, плотные шторы и даже простое одеяло - все это значительно снижает гулкость звука. В целом достаточно просто накрыться пледом или завесить им стену, но это не очень удобно.

Если же вы записываете интервью на улице, то обязательно пользуйтесь ветрозащитой - порой сойдет даже пальто.

7. Искусство монтажа

Неотъемлемая часть создания подкастов - монтаж. Делается это в звуковом редакторе. Программы есть как платные, так и бесплатные (например, одна из самых популярных - Audacity). Здесь можно удалить лишние куски записи - слишком длинные паузы, оговорки, вздохи, лишние рассуждения, добавить музыку и эффекты.

Но помните - популярные песни защищены авторским правом, и есть много нюансов. Если вы обсуждаете, какой-то конкретный трек, то можно вставить маленький его отрывок, но использовать композицию в качестве заставки или фона без разрешения нельзя.

Откуда же брать музыку? Заказать у композитора или взять в онлайн-базе для подкастов и видео. Кстати, тут бывают и бесплатные треки.

8. Трейлер подкаста

Чтобы разрекламировать свой подкаст и заинтересовать публику, стоит сделать трейлер. Это короткий аудиоролик с самыми яркими, смешными или интригующими фразами из выпуска.

9. Обложка

Обложка - это запоминающая картинка, которая станет "лицом" вашего подкаста. Следите, чтобы элементы не были слишком мелкими, потому что их не будет видно. А еще помните: у разных платформ - разные требования.

10. Площадки для размещения

Площадок много, и желательно быть как минимум в самым крупных из них - Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Soundcloud, «Яндекс.Музыка». Заливать свой подкаст на каждый сайт отдельно не нужно. Просто создайте свой RSS-поток.

Для этого зарегистрируйтесь на одном из подкаст-сервисов (например, Soundcloud или Castbox), залейте туда файлы, и вам дадут RSS-ссылку.

Также есть платные хостинги, вроде Lybsin или SimpleCast. Отличие в том, что сервис не только создаст RSS-поток, но и сам разошлет его по всем платформам.

Примеры выгрузки RSS-ссылки:

- Apple Podcasts. Зайдите на сайт Itunes Connect и в разделе "подкасты" вставьте в специальное поле ссылку на RSS-поток. Утверждение проходит в течение нескольких дней.

- «Яндекс.Музыка». Заявки отправляются через эту страницу. Здесь же есть все инструкции

- Вконтакте. Создать сообщество, к которому позже будет прикреплен альбом подкаста. Написать в сообщество "Общество разговорного жанра", и ввести данные, которые запросит чат-бот (название подкаста, ссылка на RSS, ссылка на сообщество).

ЧТО ЕЩЕ НАДО ЗНАТЬ

- Если вы собираетесь беседовать с гостем удаленно (по скайпу, зуму и т.д.), то попросите его дополнительно записывать себя на смартфон или диктофон. Так у вас будет качественная запись, которую при монтаже можно будет легко наложить на записанный вами звук с трансляции.

- Не забывайте вести диалог со слушателем. Интерактив - это очень важно.

- Следите за статистикой - где вас слушают и качают.

- Пиарьтесь. Выставляйте ссылки на свои подкасты везде, где только можно.

- Добавляйте в работу юмор. Например, многие делают в начале подкаста нарезку самых ярких или смешных цитат предстоящего выпуска, а в конце добавляют неудачные дубли.