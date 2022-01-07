Жители Екатеринбурга устроили новогоднее чудо для девочки, «письма которой не читал дед Мороз»

Портал «Открытые НКО» в преддверии Нового года подвел итоги сразу нескольких конкурсов видеоисторий «Зимняя сказка», «Семья и детство» и «Лапа друга». Было получено свыше 50 заявок от различных некоммерческих организаций из разных регионов России.

Например, в рамках конкурса «Зимняя сказка» волонтеры рассказывали, как изменили жизнь одного или нескольких людей. Победителем в этой номинации стала история от совета ТОС «Академический» про то, как жители Екатеринбурга исполнили мечту девочки, «письма которой дед Мороз не читал».

Все началось со случайной встречи. Председатель Совета ТОС «Академический», член Правления Общенациональной Ассоциации ТОС Денис Каракоз наряжал елку в одном из дворов вместе с местными жителями, когда к нему вместе с другой ребятней подбежала девочка. Маленькая Настя рассказала взявшему перерыв мужчине о том, как сложно ей живется, ведь Дед Мороз совсем не читает ее писем, а мама постоянно работает.

Девочка каждый год исправно просила волшебника прислать ей подарок и отправляла заветный конверт в почтовый ящик. Но под елкой оставалось пусто.

- Нам стало интересно что она написала Деду морозу и тут с удивлением услышали — «велосипед». Представляете сугробы по пояс, минус 25, а девочка мечтает о велосипеде. Мы с другом переглянулись и решили через нашу общественную организацию ТОС «Академический» собрать нужные деньги для неожиданного подарка, - рассказывает Денис.

В подготовке новогоднего чуда приняли участие десятки людей. Деньги на подарок собрали через акцию «Дед Мороз». На велосипед удалось накопить за месяц - как раз к празднику. Но была одна серьезная проблема - никто не знал, в какой именно квартире живет Настя.

Никого из родственников ребенка беспокоить не хотели. Вычисляли квартиру скрупулезно, по окошкам, ведь во время последней встречи девочки с Денисом, она показала ему пальчиком на свою квартиру.

И вот, незадолго до Нового года в одну из дверей дома позвонили. Открыла дверь Дедушке и Снегурочке сама Настя. Девочка сильно удивилась, но обрадовалась и даже рассказала волшебнику стишок, а потом села на свой новый велосипед и прокатилась на нем прямо в подъезде.

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