Дмитрий Песков о телефонном разговоре Путина и Байдена: Время - 23.30 - вполне удобное. У нашего президента это ещё рабочий день

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы обозревателя kp.ru Александра Гамова.

- ...Дмитрий Сергеевич, почему Путин и Байден решили созвониться? Это Москва вызывает Вашингтон или - Вашингтон Москву? Чья инициатива все-таки? Потому что - и так, и так пишут. Почему такое время выбрали – 23.30 мск – удобное для Вашингтона, но не очень удобное для Москвы? И, судя по перечню, там где-то с десяток тем – от НАТО до ОБСЕ. И - снова Зеленский проявился. Байден якобы будет с ним разговаривать - то ли до, то ли после... Вот такие вопросы сразу же возникают.

- Ну, смотрите, в настоящее время инициатива (телефонного разговора. - А.Г.) была Путина.

Время (23.30 мск) - вполне нормальное, даже с учетом разницы (минус 8 часов), поэтому - здесь нет никаких проблем.

Вы знаете, что позднее время для российского президента никогда не было проблемой, тем более, что он зачастую в этот период иногда еще очень активно работает.

Ну, цель разговора очень понятна – продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавних переговоров по видеоконференцсвязи - ВКС. (Они проходили 7 декабря сего года. - А.Г.)

Кстати, сразу оговорюсь, что в этот раз речь идет о телефонном разговоре, соответственно, никакой публичной части там нет.

Это обсуждение – не только продолжение того диалога, который был начат по ВКС, плюс к этому - ряд актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10-го, 11-го, 12-го будут проходить....

(Речь - о российско-американских консультациях по гарантиям безопасности, запланированных, в частности, на 10 января в Женеве. - А.Г.)