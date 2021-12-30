Прибалтика замерзает: Отказавшись от российского газа, Латвия решила согреваться дровами, но они лишком дорогие

Прибалтам придется отапливаться этой зимой дровами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Острейшая в последние годы в странах ЕС тема избавления от «энергозависимости» от России приобретает винтажный акцент: «грязный» российский газ все чаще пытаются заменить надежным и веками проверенным ретро-топливом - дровами. Вернее, щепой, которая образуется в результате рубки и обработки древесины. Но в условиях нынешней неласковой зимы и этот материал уже превратился в дефицит. В Латвии цена на щепу, как сообщают местные СМИ, с мая выросла в два раза, а вместе с ней и плата за электричество - с 11 до 21,5 евро за мегаватт-час. При таких ценах поставщики просто рвут заключенные ранее контракты, зная, что с гарантией покроют возможные неустойки за счет спекулятивной сверхприбыли.

Холод в домах и квартирах латышей уже грозит из коммунальной проблемы превратиться в политическую. Власти второго по величине города страны Даугавпилса объявили режим энергетического кризиса.

Тарифы на теплоснабжение и электроэнергию растут столь резво, что в феврале придется заплатить в три раза больше, чем сейчас. И уже возникли мрачные предсказания о «холодных» бунтах, на которые могут решиться отчаявшиеся жители, потому что им просто не по карману приходящие счета.

Причем, как выясняется, у Даугавпилса, самого «русского» города Латвии, еще несколько лет назад была возможность заключить газовый контракт с «Газпромом» напрямую и по вполне комфортным ценам, даже уже велись соответствующие переговоры местных властей с представителем российского концерна. Но что-то не срослось. Правда, сейчас есть основания предположить, что городу просто не разрешили напрямую вести дела по столь важной для его жителей проблемы. Разумеется, не из Москвы. В Латвии относительно недавно произошла либерализация газового рынка, и теперь в стране действуют одиннадцать трейдеров, для которых рост цен на топливо - вовсе не проблема, а возможность хорошо заработать. Газ все равно, и это никто не скрывает, идет из России, а вот все «прокладки» исключительно местные.

«Невидимая рука рынка» вмешалась и в поставки щепы, и в поставки газа. Тепло и электричество для жителей Латвии скоро могут превратиться в предметы роскоши, а не первой необходимости.

Со щепой есть и еще один интересный момент. В Европе не только Латвия топит щепой (или пеллетами - спрессованными гранулами опилок или отходов сельского хозяйства). Англия, Германия, Польша и еще немало стран делают то же. Но при этом все пытаются утверждать, что щепа и пеллеты - это вполне экологичные виды топлива и «углеродный след» от них меньше, чем от сжигания газа. И даже заявляют, что их можно отнести к ВИЭ - возобновляемым источникам энергии. Очевидная подтасовка никого не смущает.

Не смущает продвинутых европейцев, и это еще более странно, что одним из главных поставщиков щепы для них является Белоруссия. Санкции санкциями, а щепа по расписанию… В прошлом году Минск за это чудо-топливо получил от Запада 180 миллионов долларов. При этом «режим Лукашенко» Евросоюз не признает, но греться белорусскими дровишками не бросает.

Кстати, и Россия, как утверждают специалисты, могла бы выручать несколько миллиардов долларов от продажи этого псевдо-ВИЭ радетелям экологии из ЕС. Так что если они там сами себе перекроют российский газ или будут еще год сертифицировать «Северный поток 2», то мы им дровишек подбросим. Ну как тут не вспомнить шутку Владимира Путина десятилетней давности? На встрече с немецкими предпринимателями он сказал: «Я вообще не понимаю, чем вы будете топить? Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете – будете дровами топить? Но за дровами тоже в Сибирь надо ехать. У вас же и дров нет». Выходит, энергозависимость Запада от России, нравится кому или нет, - это навсегда.