«Собрался за две минуты»: Экс-президент Афганистана рассказал, что стало с миллионами долларов, которые он прихватил с собой, убегая от талибов*

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани в эфире радиостанции BBC Radio 4 рассказал о том, что же случилось с ним в те злополучные дни, когда «Талибан»* (запрещенная в России террористическая группировка) захватывал Кабул. Поняв, что правительственные войска не в состоянии или просто не хотят оказывать хоть сколько-нибудь значимое сопротивление талибам*, Гани бежал из страны. Правда, сам он теперь уверяет, что не особо понимал, что с ним происходит.

- Я не знал, куда мы полетим, только после взлета стало ясно, что мы покидаем Афганистан, все происходящее было весьма неожиданным, - рассказал Гани. - Согласно первоначальным планам эвакуации, я должен был лететь в Хост на юго-восток страны, но оказалось, что этот город уже захвачен талибами*. Помню, как ко мне вбежал один из телохранителей и сказал, что если мы останемся в Кабуле, нас всех убьют. На сборы у меня было буквально 2 минуты.

Еще утром Гани даже не представлял, что это день станет последним для него на посту афганского лидера, а окончательно он понял, что утратил власть, только на борту самолета. Само же решение о сдаче Кабула было принято бывшим президентом, чтобы «избежать разрушения пятимиллионного города и превращения жизни людей в хаос».

- Я хочу категорически заявить, что не вывозил из страны никаких денег. Все знают, как я живу. Что мне делать с деньгами? – прокомментировал Гани слухи о том, что вывез с собой 5 миллионов долларов. Он же потребовал провести международное расследование, чтобы обелить свою репутацию.

До этого в СМИ появилась информация, подтвержденная российским посольством в Кабуле, что Гани выехал в аэропорт в сопровождении трех машин, чьи багажники были набиты наличными долларами.

Гани сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах, где живет в изгнании. При этом он привык если не к роскоши, то к весьма комфортному уровню жизни, ведь то того, как перебраться в «освобожденный» США и их союзниками Афганистан, Гани много лет работал на руководящих должностях во Всемирном банке. А его дочь и сейчас ведет вполне богемную жизнь в Нью-Йорке.

А тем временем, как сообщило агентство «Рейтер», пока Гани улетал на комфортабельном самолете, в Кабуле шла настоящая битва за возможность попасть на последние улетающие из Афганистана воздушные борты. При этом некоторые охранники взлетного поля вместо обеспечения безопасности с оружием в руках бились за шанс спасти свою жизнь. Например, подобные сражения развернулись за один из вертолетов авиационного отряда самого Гани, находившегося рядом с президентским дворцом. В кабине осталось несколько незанятых кресел после того, как там расселись семья экс-главы государства и его окружение, и этими вакантными местами и решили воспользоваться телохранители лидера. В результате в каждое воздушное судно набилось столько людей, что лететь им пришлось с серьезным перегрузом.

*Запрещенная в России террористическая организация.