На улице смотрим по сторонам, а не в смартфоны!

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смартфон корреспондента «КП» доставляет ему ежедневные сводки: получается от 4,1 до 5,3 часа. Но это – не самое страшное. Многие люди, особенно в крупных городах, смотрят в экраны даже находясь на пешеходном переходе! Предприниматель Дмитрий Давыдов в своем проекте «20 идей по развитию России» рассуждает, как увеличить безопасность на дорогах и уберечь любителей гаджетов от трагедии.

СМОТРИШЬ В ЭКРАН – ЖДИ БЕДЫ

Про влияние телефонов за рулем автомобиля на увеличение количества аварий известно с тех пор, как появились «мобильники». Поэтому в большинстве стран мира использование телефона во время вождения сегодня облагается штрафом. В некоторых странах – очень крупным.

Очевидно, что смартфоны отвлекают не только водителей, но всех участников дорожного движения. Зачастую, устремив свой взгляд на экран электронного устройства в руках, по дорогам перемещаются пешеходы, велосипедисты и пользователи других средств индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относятся самокаты, ролики, гироскутеры, сегвэи… Такое нарушение внимания несет в себе немалую опасность.

Проблема обострилась, когда в период пандемии в разы возросла армия курьеров. Велосипедисты и самокатчики едут по самым оживленным магистралям с сумасшедшим движением, регулярно заглядывая в смартфон, где проложен путь. В часы-пик их передвижение даже более безопасно, ведь машины едут с маленькой скоростью. А вот когда «летят»… Даже страшно думать о таких ситуациях.

Китайские ученые изучили поведение 4 196 пешеходов на регулируемых перекрестках в часы пик и выявили интересные факты:

• Пользователи смартфонов в два раза чаще нарушают правила перехода перекрестка, чем люди без смартфона;

• каждый пятый пешеход со смартфоном начинает переход с опозданием, и как следствие, многие из них не успевают завершить его вовремя;

• 12% пешеходов со смартфонами пропускают зеленый свет и вынуждены ждать дольше;

• 61% пешеходов со смартфонами не смотрят по сторонам прежде, чем начать движение, в то время как среди пешеходов без смартфона этот показатель 31%;

• пешеходы со смартфоном перемещаются заметно медленнее, чем пешеходы без устройств.

Вывод однозначный - использование мобильных телефонов пешеходами намного повышает риск создания аварийной ситуации.

На это, кстати, еще в 2013 году обратила внимание Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ призвала во всех странах проводить интенсивные кампании с целью информирования пешеходов об опасностях использования отвлекающих устройств на проезжей части.

Депутата Госдумы, олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту Светлану Журову тоже волнует вопрос использования пешеходами и велосипедистами смартфонов: «Делаешь первый шаг, посмотри налево, а потом – направо. Всех детей маленьких так учат. И меня учили. Сейчас я вижу, что некоторые, находясь не пешеходном переходе, даже не смотрят на проезжую часть. И даже не слышат ничего, поскольку в ушах – наушники. Но ситуации бывают разные. Вдруг на «красный» машина «Скорой помощи» едет или «Пожарная охрана»? Или у автомобиля отказали тормоза?

Также все велосипедисты знают, что переходить проезжую часть нужно пешком, после того, как ты слез с велосипеда. Почему не делают? Вопрос!»

КАК У НИХ?

Власти разных стран уже бьют тревогу. Так в 2019 году в китайском городе Цзясин был введен штраф до 50 юаней (около 580 рублей) за пользование мобильным телефоном и за игры и шалости при переходе дороги. В Литве с 2018 года действует закон, согласно которому пешеходы при переходе дороги должны избегать каких-либо отвлекающих внимание действий, включая использование мобильных устройств, – за это нарушение предусмотрен штраф от 20 до 40 евро (1 660–3 320 рублей). В США в 2017 году штате Гавайи был введен штраф за пользование смартфоном и планшетом при переходе через дорогу в размере $15 – $35 за первичное нарушение и до $99 за последующие. В городе Монтклер (штат Калифорния) штрафы еще жесче: $100 за первое нарушение и до $500 - за последующие.

Нидерланды считаются велосипедной страной. И законы там соответствующие. Здесь начали штрафовать велосипедистов (на 95 евро) за езду с мобильным электронным устройством в руке. За первые 6 месяцев было выписано 21 327 (!)штрафов. В Израиле штраф за использование мобильного телефона во время езды на велосипеде составляет 1 000 шекелей (около 23 600 рублей!), в Германии велосипедист - 55 евро, в Дании - 1 000 крон (около 11 200 рублей), в Бельгии - 110 евро.

КАК У НАС?

В России в Правилах дорожного движения (ПДД) есть специальная глава (№4), которая посвящена пешеходам. В пункте 4.5 четко сказано: «На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Комментарий «КП»:

И как это делать, если человек, не в силах оторваться, смотрит в свой телефон.

Что касается велосипедистов и мопедистов, то ПДД однозначно запрещает:

• управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой (если вы будете смотреть в смартфон, то вторая рука будет занята. – Прим. ред.);

• пересекать дорогу по пешеходным переходам (для этого нужно слезть с велосипеда или мопеда. – Прим. ред.).

ГИБДД старается информировать об опасности, которые подстерегают пешеходов. На сайте организации есть специальная памятка. В ней, в частности, говорится: «Для Госавтоинспекции работа по предупреждению аварийности с участием пешеходов является одним из приоритетных направлений деятельности.

Пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с водителями, они физически не защищены, и дорожно-транспортные происшествия с их участием зачастую становятся трагедией – как правило, пешеход получает тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью. Нередко из-за незнания Правил дорожного движения или пренебрежения ими виновником ДТП становится сам пешеход.

Правилам дорожного движения нас учат еще с детства, а когда мы взрослеем, сразу забываем все азы. А основным правилом, пожалуй, является осмотр дороги перед переходом на ее противоположную сторону. Как ни банально это правило, но, если бы его соблюдали все пешеходы, дорожно-транспортных происшествий было бы меньше. Также нельзя переходить улицу в неположенном месте, даже если Вы очень спешите».

Ключевые слова здесь – ОСМОТР ДОРОГИ ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ. А как это сделать, если взгляд направлен на экран смартфона, а мысли вообще в небесах?

Теперь – печальная статистика. Согласно данным ГИБДД, за первые 10 месяцев 2021 года на дорогах России было совершено 27 995 ДТП из-за наезда на пешеходов. в результате которых 26 169 человек получили травмы и 2 886 скончались. Это - 19% от всех травмированных и 24% от всех погибших в ДТП соответственно. Получается, почти каждая четвертая смерть на дорогах с января по октябрь 2021 года – это сбитый пешеход. Растет и число аварий с участием велосипедистов. В 2017 году было 5 247 случаев, а в 2020 году зарегистрировано уже 5 750 происшествий, в которых 368 человек погибли и 5 364 получили травмы.

Очень страшные цифры.

ПЕШЕХОД ИЛИ ВЕЛОСИПЕДИСТ СМОТРИТ В СМАРТФОН? ПЛАТИТЕ ШТРАФ!

В целях улучшения безопасности на дорогах России Дмитрий Давыдов предлагает установить штраф за пользование мобильными электронными устройствами для пешеходов при пересечении проезжей части, а также для велосипедистов и пользователей других СИМ. Такой шаг предупредит население об опасностях использования смартфонов на дорогах. Штрафы, взимаемые с нарушителей, Дмитрий Давыдов предлагает направить на обустройство более безопасных пешеходных переходов и улучшение инфраструктуры для перемещения на СИМ в городах.

В результате таких мер число аварий с участием пешеходов и велосипедистов заметно сократится.

Конечно, в решении этого вопроса без помощи государства не обойтись. Но все прекрасно понимают, что данный закон будет противодействовать формированию опасной привычки, особенно среди молодого поколения. Люди будут меньше отвлекаться на разговоры, текстовые сообщения, социальные сети, видеоролики и прочие занятия во время нахождения на участках повышенной опасности.

Реклама