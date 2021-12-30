Дмитрий Шепелев снял, как его жена кормит сына грудью

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова. Фото: Инстаграм.

В марте этого года Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Младшего сына Тихона ему родила дизайнер Екатерина Тулупова. Пара также воспитывает дочь Екатерины Ладу, появившуюся в ее предыдущем браке, и сына Платона, который остался с Шепелевым после смерти матери, певицы Жанны Фриске. В сторис Инстаграма избранница телеведущего решила подвести свои личные итоги 2021 года, поделившись трогательными семейными фотографиями.

Одним из самых ярких кадров стал снимок, на котором Екатерина кормит грудью новорожденного Тихона. Автором пикантного фото, несомненно, является Дмитрий Шепелев. Гражданская супруга телеведущего рассказала о своих первых днях после выписки из роддома:

- Мои будни проходили под девизом: ешь, спи, корми, - пописала она снимок, запечатлевший процесс кормления.

Одним из самых ярких кадров стал снимок, на котором Екатерина кормит грудью новорожденного Тихона. Фото: Инстаграм.

Второй сын Шепелева появился на свет 26 марта неожиданно для своих родителей. Накануне Дмитрий и Екатерина отправились на концерт. А уже через несколько часов Тулуповой пришлось отправиться в клинику со схватками.

- Утром у многих было похмелье. А у меня на руках уже был Тихон, - пошутила избранница телеведущего.

В сторис Екатерина поделилась и снимками старших детей – Платона и Лады. Тулупова тепло относится к мальчику, она заменила ему маму и воспитывает сына Жанны Фриске с любовью, как и свою собственную дочь. Снимок, сделанный во время отпуска на Мальдивах, на котором вместе запечатлены Дмитрий, Платон и Тихон, она с гордостью подписала: «И восхищалась своими мужчинами!».

Тулупова тепло относится к Платону, она заменила ему маму. Фото: Инстаграм.

Мама Платона Жанна Фриске умерла от злокачественной опухоли мозга, когда мальчику было всего два года. У телеведущего затянувшийся конфликт с семьей покойной жены – он по-прежнему не разрешает родителям Жанны видеться с Платоном. Кроме того, бабушка и дедушка мальчика ведут войну с его отцом в суде за спорную недвижимость.

Родственники покойной певицы через суд пытаются защитить наследство ее сына. Речь идет о двух квартирах, ранее принадлежавших Жанне. Одну из них, площадью 100 квадратных метров, супруги Фриске сразу после покупки частично записали на внука. Сейчас она сдается. Во второй квартире площадью 88 квадратных метров в Шмитовском проезде раньше жила Жанна. Теперь в ней своего рода музей: в апартаментах сохранилось все, как при жизни певицы.

В обеих квартирах восьмилетнему Платону принадлежит одна треть. Остальные две трети находятся в собственности родителей Фриске. В прошлом году Дмитрий Шепелев объявил о намерении избавиться от долей сына и продать их. Как единственный родитель Платона он имеет на это полное право. Но бабушка и дедушка хотели бы сохранить квартиры (хотя бы одну из них, в которой жила Жанна), чтобы они достались в наследство внуку. Узнав о намерении Шепелева, семья Фриске сразу подала в суд.