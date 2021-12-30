Вдовец Валентины Легкоступовой признал свою вину в ее смерти

Валентина Легкоступова умерла в августе прошлого года, всего через несколько месяцев после свадьбы с Фирсовым. Фото: Инстаграм.

Валентине Легкоступовой 30 декабря исполнилось бы 56 лет. Накануне ее дня рождения вдовец певицы Юрий Фирсов неожиданно объявил в соцсетях, что отказывается от своей доли наследства звезды. Свою часть имущества он оставляет детям и маме покойной артистки. После этого яхтсмен дал интервью, в котором рассказал, как живет после смерти жены.

После гибели Легкоступовой Юрий Фирсов уехал из России и обосновался в Турции, где он зарабатывает на жизнь парусным спортом. В Москве он бывает изредка, наездами. В этот раз он приехал в столицу, чтобы накануне дня рождения Валентины побывать на её могиле и положить цветы. Вдовец артистки признал свою вину в ее смерти: по его словам, он виноват в том, что недосмотрел за Валентиной. Гибель жены Фирсов считает «фатальным стечением обстоятельств». И говорит, что певица словно предчувствовала свой уход.

- Я виновен в том, что недоглядел за ней. Стал верить в судьбу, предопределенность. Валя как будто интуитивно чувствовала уход, часто заговаривала о смерти. А уже после ее ухода я нашел в боковом кармашке ее сумки книжицу о том, как правильно причащаться и исповедоваться перед смертью, - рассказал Фирсов в интервью NEWS.ru.

Юрий уверяет, что он не собирался развязывать войну за наследство. Но его вынудили к этому дети Валентины, обвинившие его в смерти матери.

- Я сразу после смерти Вали собирался отказаться от своей части наследства. Но мои альтруистические начинания были прерваны. Когда я молчал, ничего не делал, меня чёрт-те в чём обвиняли. Пришлось противопоставить себя на какое-то время, заявить о правах на наследство. Это был импульсивный шаг в ответ на клевету, которой меня облили. Сейчас понимаю, что мне не нужно, не буду этой вознёй заниматься. Хочется конфликт прекратить, хотя не я его начал, - сообщил Фирсов.

Юрий Фирсов переехал в Турцию, яхтсмен зарабатывает на жизнь парусным спортом. Фото: Инстаграм.

Его доля в наследстве Легкоступовой составляет примерно 11 миллионов рублей. Юрий хотел бы помириться с детьми и мамой покойной жены. Но сейчас они перестали общаться.

- На примирение не рассчитываю. Поступаю по совести. Моя доля в наследстве оценивается в сумму порядка 11 миллионов рублей — это доля в московской квартире и загородном доме. Отказываясь, делаю то, что должен сделать, а как поведёт себя вторая сторона, загадывать не буду. Возможно, оценят мой поступок, - говорит яхтсмен.

Свою личную жизнь он пока не наладил. Скандал со смертью покойной жены, обвинения в ее гибели и несколько месяцев расследования серьезно подмочили его репутацию у слабого пола.

- Новую любовь не встретил, но надеюсь, что встречу. Спасает работа, занимаюсь, так сказать, восстановлением своего финансового положения. Надеюсь восстановить и социальный капитал — испортили-то его прилично, мою репутацию, человеческую и мужскую. Друзья мои — умные люди и всё понимают. А вот незнакомые до сих пор нет-нет да и напишут мне в соцсетях какой-нибудь бред. Конечно, Валя останется в моей памяти навсегда. Но надо продолжать жить, - говорит вдовец звезды.

Валентина Легкоступова умерла летом 2020 года всего через несколько месяцев после свадьбы с Фирсовым. Артистка скончалась 14 августа, не приходя в сознание из-за травмы головы. Фирсов уверял, что его жена упала и ударилась в ванной. Дети артистки сразу же заподозрили мужа матери в причастности к ее гибели. 6 августа ее дочь Анетта Бриль приехала к маме и обнаружила певицу и ее мужа в состоянии сильного алкогольного опьянения. Анетта сразу же отвезла мать и ее супруга в наркологическую клинику. Ночью 8 августа Валентина впала в кому, ей сделали срочную операцию. Врачи диагностировали у певицы черепно-мозговую травму. Операция не помогла, Легкоступова умерла в больнице.