Владимир Путин объявил 2022-й Годом культурного наследия народов РФ: почему это важно

Появление указа прокомментировал худрук Национального драматического театра России (Александринки), народный артист России Валерий Фокин. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Владимир Путин предложил провести в России год культурного наследия народов нашей страны.

Идея эта прозвучала несколько лет назад на заседании президентского совета по межнациональным отношениям. Тогда же глава государства предложил проработать наполнение программы такого года. Чтобы в ней были учтены национальные особенности каждого российского региона.

И вот указ президента подписан.

Год культурного наследия народов РФ предполагает популяризацию народного искусства, сохранение культурных традиций, этнокультурного многообразия и самобытности всех народов и общностей нашей страны. Правительству поручено образовать оргкомитет. Он разработает и утвердит план основных мероприятий этого года. И, что особенно важно, предусмотрит источники финансирования.

Вот как прокомментировал появление такого указа худрук Национального драматического театра России (Александринки), народный артист России Валерий Фокин.

- Валерий Владимирович, почему так важно появление этого документа для театров России и для вас лично?

- Финансирование конкретных проектов, конечно, важная часть, но на мой взгляд не самая главная. Для меня и для Александринки событие это чрезвычайно важно потому, что подключается, объединяется и начинает взаимодействовать более точно и сообразно объединение национальных театров России.

- А у нас их значительно больше, чем в любой другой стране мира?

– Существенно больше. В отличии от других стран их не один и не два – и мы в этом смысле уникальны. И мы как первый национальный театр России, выступили инициатором создания ассоциации национальных театров России. Года два назад. И более 30 коллективов России включились в эту историю.

- История оформилась?

- 10 января мы в Петрозаводске ее утверждаем, подписываем меморандум и начинаем практически работать. Это объединение национальных театров России для совместных постановок, гастролей. Весь объем работы. Да, театры не равноценны в художественном отношении. Но среди них есть очень сильные театры. Их национальный театральный язык очень своеобразен. Это крайне интересно для эстетического обновления нашего театра. И не только русского театра. Этот указ – хорошая идея. Он даст нам основания и преференции для дальнейшей деятельности. Я это всячески поддерживаю. Не говоря о том, что это государственное дело.

- Объединительное?

- В такой многонациональной и многоконфессиональной, разной стране важно, чтобы мы объединялись. Это цемент, который все держит.

- В создаваемой ассоциации представлена вся география страны?

- Начиная от Якутии и Тувы – до Театра имени Камала в Казани и Карело-финского театра, а также коллективов Северного Кавказа.

А вот что думает о том, как Указ поможет национальным культурам, скульптор из Читинской области Даши Намдаков.

- Это очень актуальный указ. Народу в России живет слава богу много разных. Для сибирских народов важная история.

- Почему именно для них?

- Так ведь тенденция печальная. Разъезжается народ с северных, дальневосточных территорий. Дай бог, чтобы то, о чем сказано в документе, было хорошо подкреплено финансово. Чтобы не закончилось народными танцами на городской площади. Вот есть проект «Тужи» в моем родном селе Укурик, это километрах в 140 от Читы, в Забайкалье. Там разные средства, и государственные, и частные. Так он – как раз о том, о чем этот Указ. Народные ремесла и промыслы.

- Указ должен помочь каким людям?

- Которые умеет что-то делать руками. Их ведь становится все меньше и меньше. Профессиональные скульпторы и художники - их не так много. Они прошли учебу, они ремеслом овладели и как правило имеют поддержку. А вот те, кто в сибирских селах еще что-то может сделать сам, с учетом национальных мотивов – таких уже мало. И надо поддержать их, чтобы они смогли передать свои знания молодым.

- Время уходит?

- Еще немного, упустим время – и не останется совсем ничего. С массовым распространением смартфонов тенденции негативные усиливаются. Все умения уходят, остается одно – только тыкать пальцем в экран.

- Парки национальных ремесел, вроде вашего «Тужи» - они должны получать господдержку по этому указу?

- Да, такие проекты нужны. Мы прошлым летом делали фестиваль. К нам приезжали умельцы из других регионов. Мы еще успели получить такую подпитку от наших родителей, а что с теми, кто приходит на смену нам? У них такой подпитки ведь все меньше и меньше.