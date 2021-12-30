«Капуста, гречка, корвалол»: Чертова дюжина самых подорожавших товаров уходящего года

По прогнозу ведомства, в этом году цены вырастут в среднем на 8,39%. Это почти вдвое больше, чем год назад Фото: Артем КИЛЬКИН

Плохая новость — инфляция в этом году оказалась рекордной за шесть лет. Хорошая — в декабре она замедлилась. Об этом говорят последние данные Росстата. По прогнозу ведомства, в этом году цены вырастут в среднем на 8,39%. Это почти вдвое больше, чем год назад. А вот в декабре прирост составил всего 0,82%. Это на уровне прошлых лет, когда инфляция колебалась в пределах 3 — 5% в год.

ПОЧЕМУ ЦЕНЫ ТАК СИЛЬНО ВЫРОСЛИ

Причин у этой аномалии несколько. Во-первых, импортная инфляция. Цены растут по всему миру из-за расширенных программ денежной помощи, объявленных из-за пандемии. Доля заграничных товаров у нас велика, они дорожают и вносят вклад в общий рост цен. Во-вторых, дисбаланс спроса и предложения. Первый превышает второе. Отсюда и повышенная инфляция как следствие определенного дефицита. В-третьих, ограничения на рынке труда и перераспределение рабочей силы. В некоторых сферах катастрофическая нехватка сотрудников. Это порождает рост зарплат, а он, в свою очередь, - увеличение денежной массы, которая приводит к инфляции. Получая больше, люди готовы больше тратить, не обращая внимание на ценники. В-четвертых, локальные факторы. Среди них: неурожаи отдельных продуктов, дефицит микрочипов, рост стоимости морских перевозок и даже льготная ипотека.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Топ-13 самых подорожавших товаров

Капуста +139,1% (то есть в 2,4 раза)

Доска обрезная +67,3%

Картофель +57%

Металлочерепица +41,9%

Морковь +32,7%

Поездка в Турцию +29,8%

Мясо курицы +26,8%

Спички +26,7%

Гречка +26,5%

Легковой отечественный автомобиль +19%

Мыло хозяйственное +18,7%

Сигареты с фильтром +18,4%

Корвалол +17,8%

P.S. Кроме того, сильно выше средней инфляции подорожали маргарин, яйца куриные и проживание в российских гостиницах разной звездности.

ПРОГНОЗ НА 2022 ГОД

В Центробанке настроены оптимистично. Там считают, что пик инфляции в России прошел в ноябре. А сейчас тенденция пошла на спад. К концу следующего года темпы должны снизиться до 4 — 5% годовых. Этому должна способствовать более высокая ключевая ставка — 8,5% годовых (вместо 4,25%, которая была до марта 2021 года). Как считают в ЦБ, это должно снизить экономическую активность и сбалансировать спрос и предложение на рынке.

Кроме того, в развитых странах тоже планируют ужесточить денежно-кредитную политику — то есть будут поднимать учетные ставки в США и Европе. Это приведет к сокращению денежной базы в мире и снижению глобальной инфляции. И наконец, должны окончательно пройти последствия пандемии. В частности, может восстановиться производство микрочипов, которые нужны для производства компьютеров, бытовой техники и автомобилей.

Правда, все это оптимистичный сценарий. Распространение новых штаммов коронавируса может кардинально изменить расклады на разных рынках. Но рассматривать пессимистичные сценарии в преддверии Нового года мы не будем. Пусть весь негатив останется в прошлом.