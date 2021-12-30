Предновогодние указы Владимира Путина: президент отменил техосмотр и продлил дачную амнистию до марта 2031 года

Владимир Путин подписал более десятка указов, законов и распоряжений Фото: REUTERS

30 декабря Владимир Путин подписал более десятка указов, законов и распоряжений – с этим объемом бумажной работы глава государства управился до того, как за полчаса до полуночи созвонился с коллегой из Вашингтона.

Ряд документов касаются большинства граждан страны. Некоторые носят более точечный характер.

С ТЕХОСМОТРОМ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ

К числу первых относится Федеральный закон «О внесении изменений в статью 15 ФЗ «О техосмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и статью 15 ФЗ «О госрегистрации транспортных средств в России и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В чем его суть? Отныне все легковушки и мототранспортные средства, которые россияне используют исключительно в личных целях, по общему правилу техосмотру не подлежат!

ЛИХАЧЕЙ К НОГТЮ!

Президент подписал закон об уголовной ответственности для тех, кто злостно нарушает правила дорожного движения. Уголовное наказание вводится для лихачей, которые прежде уже привлекались к административной ответственности.

Таких водителей станут наказывать за превышение разрешенной максимальной скорости от 60 км/ч и выезд на встречную полосу – согласно уголовному кодексу. Максимальное наказание – до трех лет лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Также нарушителю может грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

НЕ РАЗБРАСЫВАЙТЕ КАМНИ

За ряд нарушений законов о драгметаллах и драгоценных камнях вводится административная ответственность.

В частности, устанавливаются полномочия федерального органа исполнительной власти, который ведет государственный пробирный надзор. А также по рассмотрению дел об административных правонарушениях и по составлению протоколов об административных правонарушениях. Определяется перечень дел об административных правонарушениях, протоколы о которых вправе составлять должностные лица госучреждения, подведомственного федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ

Подписан еще один важный закон. До 1 января 2024 года продлевается срок, в течение которого договор аренды земельного участка, находящегося в госсобственности или муниципальной, может быть заключен без проведения торгов. Тут нужно распоряжение главы субъекта РФ по земельному участку юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по завершению строительства объектов «незавершенки». Чтобы были исполнены обязательства застройщика перед гражданами, которые включены в реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ».

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ

До 1 марта 2031 года продлевается режим, позволяющий поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом только на основании технического плана и правоустанавливающего документа на участок. Такая возможность предоставляется, если в едином государственном реестре недвижимости данное право не значится. Также до 1 марта 2031 граждане могут получить в собственность бесплатно земельный участок, где расположен дом, используемый для постоянного проживания без права собственности. Для этого необходимо, чтобы здание было построено до 14 мая 1998 года, а сам участок находился в государственной или муниципальной собственности. Дачная амнистия не распространяется на особо охраняемые территории.

ГРАЖДАНСТВО ДЛЯ ДРУЗЕЙ

Своим указом Путин предоставил российское гражданство американской писательнице, экс-советнику президента Рейгана Сюзанне Масси. 90-летняя американка - автор бестселлера «Земля Жар-птицы». Весной 2021-го в эфире НТВ она попросила предоставить ей российское гражданство. Причина просьбы – она полжизни посвятила сближению народов двух супердержав. Именно Масси сыграла немалую роль в потеплении отношений между США и Советским Союзом в последние годы «холодной войны». Кроме того, российские паспорта получат граждане Франции - потомки эмигрантов из России. А также уроженцы Азербайджана, Армении, Афганистана, Бразилии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

НАЗНАЧЕНИЯ

Кирилл Дмитриев, который по пунктам доложил президенту об успехах Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в частности, по продвижению в мире вакцины «Спутник V» ( более 70 стран российскую вакцину признали, покупают или производят ее у себя) был назначен гендиректором АО «Управляющая компания РФПИ» на следующие пять лет с 17 января 2022 года.

А ТАКЖЕ…

- В 15-ю статью закона «Об информации, информ-технологиях и о защите информации» внесены изменения. Теперь у Генпрокурора страны и его заместителей появляется возможность во внесудебном порядке ограничить доступ к информации, которая обосновывает или оправдывает экстремистскую, террористическую деятельность. А также к информации, которая предлагает приобретать поддельные документы. Предусмотрены и ряд изменений по функционированию единой биометрической системы.

- Внесены изменения, которые совершенствуют порядок применения электронных документов в судопроизводстве.

- До 1 января 2023 года продлен срок начала ввода в эксплуатацию государственной автосистемы правовой статистки.

- Внесены изменения в закон «О теплоснабжении» – открытые системы горячего водоснабжения переводятся на закрытые.

- Правовое регулирование оплаты труда госслужащих усовершенствовано.

- Образуется Фонд развития территорий – его задача защищать права граждан-участников долевого строительства.

- Порядок предоставления данных в государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности уточнен.

- В 77-ю статью закона «Об образовании» внесены изменения, которые касаются выявления и поддержки лиц, которые проявили выдающиеся способности в учебе, научной, творческой и физкультурно-спортивной деятельности.