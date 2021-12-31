"Ведет себя неприлично!": известный артист резко высказался о дочери Марка Захарова

Актриса Александра Захарова. Фото: Кристина Безбородова

Небывалый скандал Александры Захаровой с директором "Ленкома" Марком Варшавером набирает обороты. Не так давно дочь легендарного режиссера Марка Захарова рассказала об истинном отношении отца к Варшаверу. А вслед за этим признанием последовало еще одно.

Появились новые подробности скандала Александры Захаровой и Марка Варшавера. На этот раз Александра Марковна обнародовала слова ныне покойного отца. "У меня отжимают театр", - именно это поведал гениальный режиссер своей дочери незадолго до кончины.

Следом последовали и другие заявления, которые обнародовала Захарова. "Варшавер веселился, когда умер Захаров", "Удивительно, что ты еще жива", "Скорее убить спектакли Захарова и вытравить память о нем", - цитирует актрису Собседеник.Ru.

Откровения Александры Марковны очень удивили директор "Ленкома". Марк Варшавер ответил на обвинения дочери режиссера. Заявления о попытках "отжать" театр он назвал враньем. По мнению театрального деятеля, артистке должно быть стыдно за сказанное.

"Пусть это будет на ее совести… Врать никому некрасиво, особенно в 60 лет это уже стыдно. Хотя говорят, ложь на длинных ногах… Жалко, что она полностью дискредитирует отца", - цитирует Варшавера "Пятый канал".

Как отметил Варшавер, оправдываться перед артисткой он не намерен. По его словам, "Захарова ведет себя неприлично". Ведь резкими заявлениями актриса "сыпала не только в его сторону". Коллегам-артистам от нее тоже досталось.

"Она оскорбляет артистов. Меня - ладно, но артистов! Что они воры, воруют роли, что массовке даем главные роли… А я счастлив, что у меня есть возможность молодежи давать работу. И как они проявляют себя!", - заключил Варшавер.