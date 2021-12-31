И не говорите, что вас не предупреждали: пять правил, как побороть похмелье

Самый простой способ справиться с похмельем – это его попросту не допускать Фото: Shutterstock

В новогодние праздники особое искусство выпивать и похмеляться. Как это делать так, чтобы на утро голова не болела и рука не дрогнула, разбираемся вместе с врачом-терапевтом, заведующей терапевтическим отделением Консультативно-диагностического центра «Измайловский» Пироговского центра Любовью Дуловой.

На самом деле похмелье возникает тогда, когда есть отравление организма алкоголем. Алкоголь токсичен для печени, поджелудочной железы, для мозга и всего организма в целом. Поэтому главное тут знать свою меру и не выходить на марафонские дистанции, мол, посоревнуемся, «кто кого перепьет», говорит врач.

Когда употребляем спиртное без меры, в организме образуются альдегиды, ацетон и кетоны, самые настоящие отравляющие вещества. Отсюда и симптомы похмелья или интоксикации, а говоря еще прямее – симптомы отравления организма. Это головокружение, головная боль, тошнота, иногда боли в животе, а то и позывы вывести из организма все, что так лихо набирали во время праздников.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОХМЕЛЬЯ

1. Самый простой способ справиться с похмельем – это его попросту не допускать. Поэтому выпивать лучше понемногу, зная свою меру и не перекрывая ее подростковым «Ну, сейчас же Новый год!», отпразднуем, а там, будь, что будет. Здоровые голова и тело понадобятся нам в течение всего нового года.

2. Второе золотое правило, - не только выпивать, но и закусывать. Причем, закусывать со вкусом! Кстати, жирная пища мешает алкоголю всасываться в кровь, так что новогодние праздничные закуски могут быть соответствующими. Оливье с майонезом или холодец – отличные зимние закуски к спиртным напиткам.

3. Чтобы концентрация алкоголя не достигла критических значений, не забывайте про морсы за праздничным столом. Правда, стоит помнить, что любые газированные напитки помогают наступлению состояния опьянения. Поэтому и от шампанского быстрее пьянеют, а водка с газировкой – и вовсе гремучая смесь.

4. Между первой и второй перерывчик должен быть большой. Пить надо с перерывами. На вечеринке стоит не только сидеть за столом и смотреть речь президента и огонек, но и танцевать, выходить на прогулку. И не берите с собой на прогулку алкоголь! Не нужно ставить перед собой цель употребить все винные запасы за первые часы праздника.

5. Перед тем, как ложиться спать, восстановите водный баланс организма. Проще говоря, попейте чистой воды, чтобы с утра не быть похожим на покусанного пчеловода. Алкоголь быстро связывает жидкость – отсюда и отечность с похмелья.

ЕСЛИ ПОХМЕЛЬЕ ВСЕ ЖЕ НАСТУПИЛО

1. Для снятия симптомов похмелья можно использовать солевые растворы, которые назначают при пищевых инфекциях. Например, Регидрон. Помогут и спортивные напитки, в основе которых также солевые растворы, плюс – белок, протеины для восстановления сил и подкормки утомленного застольем мозга. Классический рассол с похмелья никто не отменял, он прекрасно снимает все тягостные последствия. Правда, ненадолго. Но на некоторое время все как рукой снимет.

2. Если после рассола или соляных напитков головная боль не прошла, и если у вас нет заболеваний желудочно-кишечного тракта, то можно принять шипучий аспирин. Ацетилсалициловая кислота связывает ацетатальдегид, который так портит самочувствие, причем в отличие от рассолов, делает это не на время, а насовсем. Так что должно неминуемо полегчать.

3. Дальше важно восстановить баланс белков, жиров и углеводов. С похмелья за жирной и насыщенной пищей гнаться не стоит, лучше обратиться к легкому перекусу, а не доедать вчерашний салат и холодец.

Можно сделать себе антипохмельный коктейль из томатного сока и сырого яйца, если вы уверены в качестве и свежести яиц. Из легких антиоксидантов помогут зеленый чай, сок цитрусовых, разбавленный теплой водой. Также подойдут фрукты, ягоды, овощи, легкое нежирное мясо.

4. Если нужно с похмелья встать на ноги и отправиться по делам, то неплохо помогает янтарная кислота, витамины группы В, или другие антиоксиданты, которые могут быть рекомендованы врачом и в том случае, если похмелье затягивается.

5. После того, как организм восстановился, хорошо бы выйти на легкую прогулку, без слишком активных физических нагрузок. Можно покататься на санках, например. Главные правила - помните, что по маршруту прогулки должны быть места, где можно погреться. И после обильного застолья и возлияний на следующий же день не надо ставить спортивные рекорды.

ЧЕГО ТОЧНО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ С ПОХМЕЛЬЯ

ВАЖНО! Не надо идти с похмелья в баню. Во-первых, будет сильная нагрузка на сердце. Во-вторых, в крови с похмелья и так много веществ – кетонов, которые вызывают отеки органов, в том числе и головного мозга, а если при этом еще мозг нагреть, то последствия могут быть самыми неблагоприятными, вплоть до потери сознания. Поэтому в баню нужно идти абсолютно трезвым, причем и во время парения алкоголь не употреблять, и не стоит ходить в баню сразу после застолья, дайте желудку переварить пищу.