Мальдивы за 17 миллионов, Красная Поляна за 350 тысяч: Сколько платили россияне за отдых в 2021 году

Туроператоры и сайты бронирования рассказали о самых дорогих и самых дешёвых турах и авиабилетах на зимние каникулы и в целом за 2021 год Фото: Наталья ШЕРЕМЕТЬЕВА

В эти дни все проводят итоги года - свои рекорды и на туристическом рынке. В том числе и по суммам, которые российские путешественники готовы тратить на отдых.

САМЫЙ ДОРОГОЙ ТУР 2021 ГОДА

17 миллионов 200 тысяч рублей заплатила компания из трёх человек за отдых на Мальдивских островах. Летели бизнес-классом и 12 дней провели в самых роскошных отелях архипелага.

Туры за 5 - 8 миллионов рублей редкостью не были - за эти баснословные деньги наши соотечественники отдыхали на Сейшелах, Маврикии, в Мексике, ОАЭ.

По данным туроператора Space Travel.

САМЫЙ ДОРОГОЙ ТУР ПО РОССИИ

Сумма не в пример скромнее - 347 тысяч рублей, на семью из двух взрослых и двоих детей, за новогодние каникулы в Красной Поляне в 5-звездочном отеле.

По данным Travelata.ru

САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ТУР ЗА ГРАНИЦУ

В 6460 рублей уложился экономный (и удачливый на спецпредложения) турист, решивший провести отдых в Абхазии. В эту сумму входил перелёт и 10 дней отдыха на турбазе без питания.

По данным Travelata.ru

САМЫЙ ДЕШЁВЫЙ ТУР НА РОССИЙСКИЙ КУРОРТ

Рекордно бюджетный отдых в России в 2021 году - 4086 рублей. Опять же для одинокого путешественника, 5 дней в Анапе в отеле 3 звезды.

По данным Travelata.ru

САМЫЙ ДЛИННЫЙ ТУР ГОДА

Как вам идея отдыхать целый год? Одна российская пара так и поступила в уходящем году. Взяли и купили тур на 364 дня в Эмираты с перелетом бизнес-джетом. Заплатили 14,5 миллионов рублей. Чуть больше чем по миллиону в месяц. По сравнению с 17 миллионами за 12 дней на Мальдивах, можно сказать, выгодно.

По данным туроператора Space Travel.

САМЫЕ ДОРОГИЕ АВИАБИЛЕТЫ НА НОВЫЙ ГОД

450 тысяч рублей выложил пассажир за перелёт из Москвы в Канкун (Мексика) и обратно на зимние каникулы. В бизнес-классе, естественно.

Впечатляющие деньги, больше 300 тысяч рублей, заплачены также за авиабилеты в Джакарту (Индонезия) и на остров Пхукет в Таиланде.

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

САМЫЕ ДОРОГИЕ АВИАБИЛЕТЫ ПО РОССИИ НА НОВЫЙ ГОД

190 тысяч рублей стоил перелёт в праздничные даты из Москвы в Горно-Алтайск. Причём в одну сторону. А пассажир из Санкт-Петербурга не пожалел 120 тысяч рублей за билет в Барнаул, опять же в одну сторону. Да, новогодние отдых на Алтае - дорогое удовольствие!

По данным OneTwoTrip.