Мальдивы за 17 миллионов, Красная Поляна за 350 тысяч: Сколько платили россияне за отдых в 2021 году

Туроператоры и сайты бронирования рассказали о самых дорогих и самых дешёвых турах и авиабилетах на зимние каникулы и в целом за 2021 год
Фото: Наталья ШЕРЕМЕТЬЕВА
В эти дни все проводят итоги года - свои рекорды и на туристическом рынке. В том числе и по суммам, которые российские путешественники готовы тратить на отдых.
САМЫЙ ДОРОГОЙ ТУР 2021 ГОДА
17 миллионов 200 тысяч рублей заплатила компания из трёх человек за отдых на Мальдивских островах. Летели бизнес-классом и 12 дней провели в самых роскошных отелях архипелага.
Туры за 5 - 8 миллионов рублей редкостью не были - за эти баснословные деньги наши соотечественники отдыхали на Сейшелах, Маврикии, в Мексике, ОАЭ.
По данным туроператора Space Travel.
САМЫЙ ДОРОГОЙ ТУР ПО РОССИИ
Сумма не в пример скромнее - 347 тысяч рублей, на семью из двух взрослых и двоих детей, за новогодние каникулы в Красной Поляне в 5-звездочном отеле.
По данным Travelata.ru
САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ТУР ЗА ГРАНИЦУ
В 6460 рублей уложился экономный (и удачливый на спецпредложения) турист, решивший провести отдых в Абхазии. В эту сумму входил перелёт и 10 дней отдыха на турбазе без питания.
По данным Travelata.ru
САМЫЙ ДЕШЁВЫЙ ТУР НА РОССИЙСКИЙ КУРОРТ
Рекордно бюджетный отдых в России в 2021 году - 4086 рублей. Опять же для одинокого путешественника, 5 дней в Анапе в отеле 3 звезды.
По данным Travelata.ru
САМЫЙ ДЛИННЫЙ ТУР ГОДА
Как вам идея отдыхать целый год? Одна российская пара так и поступила в уходящем году. Взяли и купили тур на 364 дня в Эмираты с перелетом бизнес-джетом. Заплатили 14,5 миллионов рублей. Чуть больше чем по миллиону в месяц. По сравнению с 17 миллионами за 12 дней на Мальдивах, можно сказать, выгодно.
По данным туроператора Space Travel.
САМЫЕ ДОРОГИЕ АВИАБИЛЕТЫ НА НОВЫЙ ГОД
450 тысяч рублей выложил пассажир за перелёт из Москвы в Канкун (Мексика) и обратно на зимние каникулы. В бизнес-классе, естественно.
Впечатляющие деньги, больше 300 тысяч рублей, заплачены также за авиабилеты в Джакарту (Индонезия) и на остров Пхукет в Таиланде.
По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
САМЫЕ ДОРОГИЕ АВИАБИЛЕТЫ ПО РОССИИ НА НОВЫЙ ГОД
190 тысяч рублей стоил перелёт в праздничные даты из Москвы в Горно-Алтайск. Причём в одну сторону. А пассажир из Санкт-Петербурга не пожалел 120 тысяч рублей за билет в Барнаул, опять же в одну сторону. Да, новогодние отдых на Алтае - дорогое удовольствие!
По данным OneTwoTrip.