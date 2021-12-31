Бассейн на балконе и две спальни: Асмус показала, с кем отдыхает в Дубае

Кристина Асмус. Фото: Инстаграм.

Кристина Асмус впервые за два года устроила себе отпуск. 33-летняя актриса вместе с дочкой Настей улетела в Дубай. Компанию в поездке артистке составили ее сестра Карина и племянница.

- Мы в Дубае уже в третий раз вместе, поэтому всегда берем номера с двумя спальнями. – рассказала в Инстаграме Кристина, устроив промо-тур по своему номеру. Актриса сняла видео комнаты и показала, в какой обстановке она будет проводить ближайшие дни.

Дубайские апартаменты звезды оказались очень просторными. Кристина показала фрукты и шампанское, которые ждали ее на столе – подарок от отеля.

- Во всех отелях, в которых я когда-либо останавливалась, меня встречали вкусными комплиментами! – похвасталась Асмус.

Актриса сняла видео комнаты и показала, в какой обстановке она будет проводить ближайшие дни. Фото: кадр видео.

Изо всех окон номера открывается живописный вид на дубайские небоскребы. Но главным украшением апартаментов является огромная терраса. Она настолько большая, что на ней поместился приличных размеров бассейн. В нем весело плещутся дочка Асмус Настя и племянница актрисы. Кристина пошутила, что она не очень любит общаться с людьми, поэтому бассейн на собственном балконе – именно то, что ей нужно.

Главным украшением апартаментов является огромная терраса. Фото: кадр видео.

- Социофоб Кристина выбирает номера «Все включено», - сообщила звезда. - Простите все, кого я буду бесить. У нас плюс 27! Красотень!

Путешествие в Арабские Эмираты Кристина организовала спонтанно. Актриса очень устала от работы и остро нуждалась в отдыхе. Поэтому неожиданно для себя самой накануне Нового года купила билеты в жаркую страну.

- Я не отдыхала два года. Выходных не было столько же, - написала Кристина на своей странице в соцсети. - На днях ехала после капельницы в машине и страшно опаздывала на свой спектакль. Приезд писал уже после начала спектакля, а метро в моём районе не водится. Да и сил на него не было. Короче, я психанула и взяла билеты в Дубай. Дорого я так понервничала. Поездка стала настолько неожиданной, что когда я ехала с дочкой в аэропорт, у меня даже не было забронированного отеля. В общем, я тут. Пока ничего не понимаю. У меня эмоциональная акклиматизация к слову «выходной».

Терраса настолько большая, что на ней поместился приличных размеров бассейн. Фото: кадр видео.

Поклонники уже не раз интересовались у звезды, что заставляет ее работать в таком бешеном ритме. Бывший муж Кристины, звезда «Камеди Клаб» Гарик Харламов после развода оставил ей шикарный дом, в котором она живет вместе с дочкой Настей. Муж платит Кристине алименты. У актрисы есть помощница по хозяйству и няня для дочки. Однако актриса, как одинокая мать, в основном все-таки рассчитывает на собственные силы и не надеется на помощь экс-супруга.