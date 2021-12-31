Шоу «Голос-10» неожиданно выиграл Александр Волкодав. Ученик Александра Градского уступил без поддержки наставника

Шоу «Голос-10» неожиданно выиграл Александр Волкодав Фото: Максим Ли

Юбилейный, десятый сезон шоу «Голос» подошел к концу. К сожалению, на минорной ноте. Вокальный проект впервые в истории завершается с пустым креслом наставника. 28 ноября ушел из жизни один символов «Голоса» — Александр Градский. Его команду готовили к полуфиналу и финалу дети мэтра: Даниил и Маша. Не без помощи музыкальных редакторов шоу. Обычно подопечные Александра Борисовича были фаворитами. Чаще всего — победителями. Только раз он упустил вперед иеромонаха Фотия (чему несказанно злился), но бодаться тогда было бесполезно.

В этот раз финалист команды Градского уступил без поддержки наставника. Хотя многие специалисты считали, что именно Алишер Каримов должен забирать победу: высокий, фактурный, харизматичный, с густым и поставленным баритоном. Типичный вожак, похожий к тому же на индейца. «Ноктюрн» Арно Бабаджаняна и Ave Maria спел безупречно.

Однако зрители во время прямого эфира и голосования решили, что победить должен не он.

Довольно неожиданно для всех до финального голосования, когда на сцене остаются лишь двое, дошел Александр Волкодав. Участник команды Пелагеи вообще-то рокер из Киргизии, народные песни и серенады не поет, он довольно ровно шел темной лошадкой по всей дистанции и на триумф особо не претендовал. Но именно в финале с подачи наставницы неприметный парень с гитарой исполнил песню Сергея Трофимова «Казачья» и «Серенаду Трубадура» из «Бременских музыкантов», чем абсолютно очаровал аудиторию шоу, голосовавшую рублем.

В итоговом подсчете голосов на стороне Волкодава оказались 53,3% телезрителей против 46,7% за Каримова. Александр сам был настолько удивлен подобным результатом, что округлил глаза, увидев финальные цифры, а затем начал скакать по сцене от счастья. Не сильно рассчитывала на такой исход и наставница, начавшая тут же рыдать. С этим вокалистом Пелагея впервые за 10 лет выиграла классическую версию «Голоса».

Фото: Максим Ли

- Хочется радоваться и не сдерживать слезы! - признался сразу после выступления Волкодав. - Это огромная гордость. За тех, кто в меня поверил, поддержал и проголосовал. Это просто невероятно. Я настолько истратил эмоции в песне, что сейчас выжат, как лимон. Спасибо Богу за все. Я победил, представляете?

- Репертуар выбирали сами? Песни нетипичные для вас.

- Это был совместный выбор. Одну из песен мечтал исполнить здесь. Другая любима с детства. Великий Магомаев пел «Луч солнца золотого». Так что для меня большой честью было исполнить на этой сцене такую песню. Она грела душу с детства. Люди сумели понять, что я максимально искренен. Ни с кем не соревновался. Полюбил всех ребят. Мне было гордо выступить в финале. Спасибо каждому и Первому каналу. Такого в моей жизни не было никогда!

Зрители неоднозначно восприняли такой исход и в соцсетях продолжают негодовать. Многие даже хотели видеть в суперфинале Ернара Садирбаева из команды Димы Билана:

«Какая несправедливость. Победил Ернар»

«Все финалисты достойные, на душу лег Саша, он универсал. Именно его выступления хочется пересматривать. Но я не ожидала, что он победит, как и он и Пелагея, видно, что у них шок. Все ждали победу Алишера, и это было бы логично, как дань великому мастеру Градскому»

«Он классный, милый парень. Но это уровень с друзьями, песен у костра. Но, не голос страны»

Не все зрители считают результат финала справедливым — суперфиналистов отделили друг от друга 7% голосов

«Для победы в голосе хорошо петь не обязательно. Главное быть единственным русским среди всех финалистов. Ернар был круче всех, но как же россияне могут проголосовать за казаха? Короче, сплошное разочарование, а не финал»

«Считаю, что никто из троих не достоин победы. Слабенько. Пробил до слез Градский, а Алишера я даже не заметила при исполнении»

«Постараюсь смягчить удар для тех, с кем вместе болели за Алишера. Древнеримский политик Катон Старший говорил: "Пусть лучше люди спрашивают, почему Катону нет памятника, чем - почему ему стоит памятник". Победил бы Алишер, сколько было бы голосов, что его "протащили". А теперь все эти разговоры направлены в сторону другого человека. А Алишера и его Наставника мы не забудем все равно, каковы бы ни были результаты. В конце концов, это всего лишь шоу. Хотя нашу боль, конечно, не избыть (не из-за поражения, из-за другого)».

Ученик Александра Градского уступил без поддержки наставника. Фото: Максим Ли

В память об Александре Градском его подопечный Алишер Каримов исполнил шлягер «Как молоды мы были». Мэтр подпевал с экрана.

- Не знаю, рыдала ли вся страна, когда я пел эту песню, - сказал вокалист. - Но я сам я сдерживался, чтобы не пустить слезу. Мне кажется, что вся эта боль была внутри меня. Уходя со сцены, я поблагодарил маэстро за то, что прикоснулся к легенде. За то, что в моей жизни был такой человек. Спасибо вам, маэстро! Вы навсегда в моем сердце.