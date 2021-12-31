«Красотка и дедуля»: Диброва не узнали в новом видео его 32-летней жены Полины

Дмитрий Дибров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Супруга известного телеведущего Полина Диброва поделилась в Инстаграме видео, снятом на дне рождения юмориста Михаила Грушевского. В ролике 62-летний Дибров поет и зажигательно танцует на радость гостям праздника. 32-летняя Полина решила поддержать мужа и тоже блеснула изящной фигуркой на танцполе.

В комментариях к видео поклонники признались, что не узнали Диброва. С недавних пор телеведущий перестал закрашивать седину и стал выглядеть на свой возраст. Кроме того, за последнее время Дмитрий заметно поправился, и это особенно бросается в глаза на фоне его молодой и стройной жены. Возможно, лишние килограммы Диброву визуально придал не слишком удачный покрой брюк. Подписчики Полины в комментариях шутят, что из-за широких штанов на подтяжках ее супруг напоминает Карлсона.

Полина Диброва поделилась в Инстаграме видео, снятом на дне рождения юмориста Михаила Грушевского. Фото: Инстаграм.

«Красотка и дедуля», «Я Диброва не узнала», «Такой прикольный дед, очень классно проводите время», «Дибров – дед дедом, штаны на два размера больше, как Карлсон», – шутят фолловеры.

Звездная пара воспитывает троих сыновей. Все наследники телеведущего учатся в частной школе. За обучение каждого из них Дибровы платят кругленькую сумму.

- Все три ребенка в одной школе, поэтому нам делают скидки. При этом обстановка совершенно простая. 150 тысяч в месяц за одного ребенка, – рассказывала Полина.

В комментариях к видео поклонники признались, что не узнали Диброва. Фото: Инстаграм.

Впрочем, семья Дибровых может позволить себе и гораздо большие траты на образование детей. В одном из интервью телеведущий как-то похвастался своей зарплатой. За годы работы Дмитрий сумел сколотить солидное состояние: его особняк на Рублевке стоит 724 миллиона рублей. За домом с 20 комнатами, бассейнами и фонтаном присматривает штат прислуги. На вопрос о том, какая у него зарплата, ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером» сообщил: «Не меньше 50 тысяч долларов в месяц. То есть в рублях примерно три с половиной миллиона».

При этом два года назад у Дмитрия наступил пенсионный возраст. Телеведущий не стал пренебрегать своим законным правом и оформил все полагающиеся документы. Размером пособия по старости он вполне доволен: Дибров получает от государства 33 тысячи рублей. По словам Дмитрия, он заработал хорошую пенсию благодаря тому, что всю жизнь работал, в его трудовой книжке отмечен непрерывный трудовой стаж.

«Красотка и дедуля», - шутят подписчики.

С красавицей Полиной Дибров в браке уже 13 лет. Шоумен признается: только женившись в четвертый раз, он понял, что такое настоящее счастье. Несмотря на то, что Полина на 29 лет младше мужа, их отношения по-прежнему полны страсти. За своей будущей женой шоумен начал ухаживать, когда девушке было всего 17 лет. Когда невесте исполнилось 20, Дмитрий сыграл с ней свадьбу.