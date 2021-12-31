Псаки прокомментировала телефонный разговор Путина с Байденом

Пресс-секретарь Белого дома опубликовала официальное заявление Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Дженнифер Псаки выступила с официальным заявлением, в котором содержится комментарий администрации Белого дома по поводу состоявшегося между главами России и США телефонного разговора.

Псаки сообщила, что «Байден призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной». При этом в заявлении чиновницы ничего не говорится об аналогичных призывах Вашингтона к Киеву.

Она в очередной раз повторила, что «США, их союзники и партнеры ответят решительно», если Росси вторгнется на украинскую территорию. Как и ранее о предпосылках и источниках проверенной информации по поводу такого «вторжения» в Белом доме ничего не сказали.

Позитивной и не терпящей разночтений, пожалуй, можно оценивать лишь следующую цитату из заявления Псаки:

- Президент Байден выразил поддержку двустороннему (американо-российскому – Ред.) диалогу о стратегической стабильности, который начнется в следующем году.

Планового брифинга Псаки не значится в расписании работы администрации Белого дома: президент находится на отдыхе, телефонный разговор с Путиным он вел из своего дома, расположенного в штате Дэлавер.