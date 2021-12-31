«Уже двадцать раз пожалел, что вернулся в Россию»: Приехавший из Испании Панин обдал родину презрением

Алексей Панин уже почти два года живет в Испании. Фото: Инстаграм.

Актер Алексей Панин, на днях прилетевший в Россию из Испании, признался, что уже пожалел о своем возвращении на родину. В Москве актера бесит практически все – от холодной погоды до снега на улице.

- Мы приехали и уже двадцать раз пожалели, потому что ходить по нечищеным улицам мне нравится меньше, чем по сухому асфальту и не портить обувь. И в 22 градуса мороза тоже не очень приятно двигаться по Москве мелкими перебежками, - пожаловался артист в сторис Инстаграма.

Сидя за столиком в одном из столичных кафе, Панин объяснил, что не собирается надолго задерживаться в Москве. И жить в России он по-прежнему не хочет. При этом Алексей признал, что часто прилетает на родину на съемки, то есть заработать денег. В этот раз они с дочкой Нюсей приехали на Новый год, а потом вернутся обратно в Испанию греться на солнышке. В конце декабря столбик термометра там доходит до плюс 17 градусов.

В Россию актеру пришлось вернуться из-за дочки: 14-летняя Нюся в Москве получила российский паспорт. В Европе артист и его дочка имеют вид на жительство. Панин не скрывает, что со временем надеется получить гражданство Испании.

В Россию актеру пришлось вернуться из-за дочки: 14-летняя Нюся в Москве получила российский паспорт. Фото: Инстаграм.

Звезда «Жмурок» переехал в испанскую Торревьеху в 2019 году. В курортном городке на берегу Средиземного моря он купил квартиру за 70 тысяч евро. В эту сумму вошли все расходы на оформление. О переезде за границу Панин задумался еще несколько лет назад. Алексей призывал своих подписчиков в Истаграме «продавать квартиры и почки», чтобы эмигрировать на Запад. Он не раз называл Россию «грязной, уголовной и гомофобной», а также упрекал россиян в «ненависти друг к другу». Актер признавался, что готов работать грузчиком в Испании, лишь бы не жить в России.

- Я хочу уехать. Я не хочу больше, как раньше, сниматься в 5-20 проектах параллельно, - сообщил артист в одном из интервью. - Мне больше не нужен дом на Рублевке. Мне нужна маленькая квартира, деньги, чтобы я мог прокормить свою семью, заплатить за коммунальные услуги, и на велосипеде, больше не на BMW, ездить туда, куда хочу. Как все нормальные европейцы жить и радоваться жизни.

Дочь Алексея Анна активно учит испанский язык и ходит в местную школу.

- Хочу, чтобы моя дочка воспитывалась не в советском-российском обществе, не в этом менталитете. Пусть она с 16 лет зарабатывает официанткой, пусть прокладывает себе дорогу, но только чтоб ее окружали не русские люди, - рассказывал Панин.