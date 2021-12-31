Британцы пытаются расшифровать тайну красного рождественского наряда королевы

Наряды таких оттенков монарх надевает крайне редко, а на Рождество вообще впервые Фото: REUTERS

В этом году ежегодную рождественскую речь британской королевы Елизаветы II транслировали из Виндзорского замка. Из-за сложившейся на Туманном Альбионе ситуации, связанной с распространением «омикрон»-штамма коронавируса, королева не поехала в Сандрингемский дворец, где десятилетиями, начиная с 1987 года, она встречала Рождество.

Многие были удивлены тому, что 95-летняя королева выбрала для своего праздничного выступления красное платье. Наряды таких оттенков монарх надевает крайне редко, а на Рождество вообще впервые, до этого предпочитая синие и серебристые тона.

Объяснение этому попытались дать журналисты, специализирующиеся на жизни британской королевской семьи, передает Le Point.

- Такой выбор был продиктован желанием королевы подчеркнуть наличие в Англии экономических и социальных проблем. Но, с другой стороны, красный - цвет королевских чемоданов, папок с документами для Ее Величества, трона, ковров и обоев Букингемского дворца, униформы королевских гвардейцев, почтовых марок с изображением Елизаветы II. Красный цвет демонстрирует силу, – считают они.

Кстати, упомянутые в речи королевы жена принца Уэльского, Камилла, и Кэтрин (так Елизавета II называет Кейт Миддлтон, супругу своего внука, принца Уильяма) также были в красных нарядах, когда появились на публике в канун Рождества.

Соседи британцев, французы, считающие себя экспертами в мире моды, заявили, что королева «выбрала красный цвет, чтобы привнести что-то личное в свое появление перед подданными, ведь ярко-красный - это цвет обольщения и очарования».

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