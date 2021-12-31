В США подросток нашел в попкорне нечто неожиданное: находка попыталась бежать

В конце концов зверька изловили и унесли в офис администрации кинозала

В США во время просмотра фильма группа подростков заметила на полу животное, похожее на мышь. Позже этот же зверь оказался в ведре с попкорном одного из зрителей.

Молодой человек был крайне удивлен, когда, сунув руку в ведерко с попкорном, наткнулся на что-то мягкое и живое, на свету оказавшееся хомяком.

Подросток попытался сдать зверька работнику кинозала, но хомяк оказался быстрее – он укусил мальчика, вывернулся из рук и пустился наутек. На некоторое время просмотр фильма о Человеке-пауке превратился в форменную погоню, передает AL.

В конце концов зверька изловили и унесли в офис администрации кинозала, а пострадавшему подростку в качестве компенсации вручили билет на очередной сеанс и деньги на покупку новой порции попкорна.

Позже один из сотрудников кинотеатра вспомнил, что несколько дней назад в зал приходила компания детей с хомяком в руках и, возможно, зверек сбежал во время сеанса, но так ли это – пока никто не знает.

В любом случае, в выигрыше остались все: подросток получил бесплатное посещение кинотеатра, администрация избавлена от жалоб на бегающую по залу «мышь», а хомяку больше не придется заботиться о пропитании.