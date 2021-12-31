Мир встречает 2022 год: прямая онлайн-трансляция

В новогоднюю ночь по-особенному верится в то, что мечты сбудутся, планы осуществятся, неожиданности будут только хорошими, а невзгоды мелкими Фото: REUTERS

В ночь с 31 декабря на 1 января миллиарды людей по всему миру встречают новый, 2022 год. В эту ночь принято подводить итоги уходящего года, вспоминать все самое лучшее, трогательное, доброе, что произошло за 12 месяцев. В эту ночь принято и мечтать, строить планы на будущее, загадывать желания и представлять, каким будет наступающий год. В новогоднюю ночь по-особенному верится в то, что мечты сбудутся, планы осуществятся, неожиданности будут только хорошими, а невзгоды мелкими и преходящими.

В России Новый год первыми встречают жители Камчатки и Чукотского автономного округа. Уже в 15.00 по московскому времени здесь откроют шампанское, запустят фейерверки и загадают новогодние желания. С этой минуты Новый год зашагает по просторам Российской Федерации, пересекая часовые пояса под бой курантов. Последними его встретят жители Калининградской области. Когда калининградцы еще только приготовятся открыть шампанское, москвичи уже целый час будут жить в новом 2022 году.

«Комсомольская правда» предлагает вам вспомнить, чем был наполнен уходящий год. Самые яркие события, самые удивительные новогодние обычаи, самые красивые новогодние ёлки из разных городов РФ и уголков планеты - смотрите в нашей онлайн-трансляции.