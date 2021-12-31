Британец Гарри Поттер победил нашего Женю Лукашина из «Иронии судьбы»

азные части саги про Гарри Поттера в контексте Нового года упоминали почти 1,5 миллиона раз

Первое место в рейтинге самых популярных у россиян новогодних фильмов заняла серия фильмов про Гарри Поттера. К такому результату пришла исследовательская компания «Медиалогия», которая с 1 января по 24 декабря 2021 года подсчитывала упоминания фильмов в соцсетях (русскоязычный сегмент Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, TikTok, форумов и блогов).

Разные части саги про Гарри Поттера в контексте Нового года упоминали почти 1,5 млн раз. Действие в экранизации романов Джоан Роулинг не привязано жестко к Новому году — разве что в первой серии часть событий происходит на фоне Рождества, тем не менее россияне воспринимают эти фильмы именно как наиболее подходящие для новогоднего смотрения.

«Ирония судьбы, или С легким паром!» занимает лишь вторую строчку (304,7 тыс. упоминаний). На третьем месте «Один дома» (247,7 тыс.). Также в рейтинг попали советские киносказки «Морозко», «Чародеи», «Снежная королева» и экранизация по Гоголю «Вечера на хуторе близ Диканьки». Из современных зарубежных картин в списке оказались испанский мультфильм «Клаус» и комедия «Дневник Бриджит Джонс».

В свою очередь, российский онлайн-кинотеатр IVI сопоставил количество упоминаний новогодних фильмов с реальными просмотрами за тот же период на своей площадке. Эпопея Гарри Поттера удержала пальму первенства, а «Ирония судьбы...» оказалась и вовсе на 6-й строчке.

Вероятно, падение интереса к легендарному фильму Эльдара Рязанова связано с тем, что количество зрителей, полюбивших эту историю еще в советские годы, постепенно уменьшается по естественным причинам, а молодежь смотрит уже совсем другие произведения. Тем не менее многие «Иронию судьбы...» по-прежнему помнят и любят. Напомним, этот фильм был впервые показан по Центральному телевидению 1 января 1976 года.

10 самых любимых новогодних фильмов россиян (по количеству упоминаний в соцсетях)

1. Фильмы про Гарри Поттера (1 481, 5 тыс.).

2. «Ирония судьбы, или С легким паром!» (304,7 тыс).

3. Один дома» (247.7 тыс.).

4. «Снежная Королева» (164,8 тыс.)

5. «Морозко» (153,0 тыс.)

6. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (137,0 тыс.)

7. «Чародеи» (76,0 тыс.)

8. «Клаус» (75,6 тыс.)

9. «Карнавальная ночь» (73,1 тыс.)

10. «Дневник Бриджет Джонс» (66,7 тыс.)

ТОП-10 новогодних фильмов по мнению россиян (по количеству просмотров)

1, Фильмы про Гарри Поттера.

2. «Один дома».

3. «Елки» (все фильмы франшизы).

4. «Снежная королева».

5 «Дневник Бриджет Джонс».

6. «Ирония судьбы, или С легким паром!».

7. «Морозко».

8. «Чародеи».

9. «Вечера на хуторе близ Диканьки».

10. «Карнавальная ночь».