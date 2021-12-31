Кредитов не брать и побольше тратить: экономисты советуют, что делать с деньгами в 2022-м

Инфляция будет оставаться высокой и завтра цены вырастут. Если о чем-то мечтали и все не решались купить, лучше купите это Фото: Олег УКЛАДОВ

На рубеже старого и нового годов принято подводить итоги и строить планы. И в экономике в том числе. Мы задали пять вопросов пятерым экономистам: что было, что будет, чем сердце… вернее, кошелек успокоится?

1. Каким было главное событие или тенденция в экономике России за 2021 год?

Александр Сафонов, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ:

- В первую очередь восстановление экономики и ее рост на 4,5%. Второе по значимости событие - рост зарплат в различных секторах экономики. И третье - сверхвысокая инфляция, особенно продуктовая (по последним данным Росстата, цены за год выросли на 8,39%, - Ред.).

Игорь Николаев, доктор экономических наук, директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты»:

- Главное событие со знаком «плюс» - это все-таки относительно неплохой экономический рост. А со знаком «минус» - высокая инфляция. Давно мы такой не видели.

Георгий Бовт, журналист, политолог, экономист:

- Главная тенденция - это рост инфляции.

Денис Ракша, экономист, бизнес-тренер:

- Рост инфляции. В этом году по целому ряду внешних и внутренних причин инфляция сорвалась с цепи. Сейчас она растет и Центробанк ничего не может с нею сделать. Более того, она продолжит расти в следующем году, и ЦБ также ничего с этим не поделает.

Дмитрий Янин, экономист, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей:

- Инфляция, особенно почти 20%-й рост цен по продовольствию. Это было неожиданно. Фактически, люди вернулись к ощущениям 2008 года. Для небогатых людей такой рост цен на продукты оказался чувствительным и неприятным.

2. Какого решения вы ждали, но так и не дождались в уходящем году?

Александр Сафонов:

- Решения, связанного с индексациями пенсий работающим пенсионерам. И мне кажется, что если в 2022 году и будет какая-то компенсация этой группе пенсионеров, то только в виде единовременных выплат.

Игорь Николаев:

- Ожидал, что проиндексируют пенсии работающим пенсионерам. Потому что ровно год назад были соответствующие поручения президента, не один месяц вопрос прорабатывался... Но прошел год, и ничего не изменилось.

Георгий Бовт:

- Честно говоря, не ждал никаких решений. Может быть, увеличения поддержки малого и среднего бизнеса. Но я и его не ждал.

Денис Ракша:

- Можно было ожидать, что ЦБ поднимет ключевую ставку - он и поднял. Но это все понимали. А вообще в масштабах экономики никаких особых решений не ожидалось, вот их и не было.

Дмитрий Янин:

- Мы ждали, что власти компенсируют самым бедным россиянам рост цен на еду через адресную программу продовольственной помощи. Но этого не произошло. Если каждый год цены на еду так станут расти, людям будет очень сложно.

3. Во что лучше всего инвестировать в наступающем году?

Александр Сафонов:

- В себя! В свои знания, умения и квалификацию, что дает возможность людям чувствовать себя уверенно на рынке труда и зарабатывать.

Игорь Николаев:

- Если можете себе позволить, то инвестируйте в здоровье. А еще - в то, что давно хотели приобрести. Не надо откладывать, потому что инфляция будет оставаться высокой и завтра цены вырастут. Если о чем-то мечтали и все не решались купить, лучше купите это. Мечтали куда-то съездить - поезжайте.

Но если планируете что-то покупать в кредит, надо быть уверенным, что сможете по нему расплатиться.

Георгий Бовт:

- Лучше всего инвестировать в облигации американских компаний. Можно вкладываться в российские акции из «голубых фишек» (ведущих компаний, - Ред.), но нефтяные и газовые я бы не стал покупать. А если накопления небольшие - например, 100 тысяч рублей - их надо держать и тратить.

Денис Ракша:

- В 2022 году США и Европа прекратят мягкую кредитно-денежную политику и начнут жесткую (вырастут ставки по кредитам, станет меньше «вертолетных денег», - Ред.). В результате у нас начнут расти доллар и евро. И начнется резкий отток капитала из развивающихся стран и с рынков сырья. Грубо говоря, подешевеет нефть, и с нею рубль. Ситуация будет похожа на ту, что мы видели в конце 2014 и 2015 году, когда те, кто не успел вложиться в доллар, метались со своими рублями и пытались на них купить 20 холодильников.

Поэтому с условными 100 тысячами рублей лучше «уходить» в доллар или евро. А вкладываться в золото или модную криптовалюту особого резона нет.

Дмитрий Янин:

- Инвестировать лучше всего в свое здоровье и образование. А если с ними все хорошо, тогда держать деньги на банковских депозитах и копить. Потому что все настолько подорожало, что покупать больше точно ничего не надо. И если «не приперло» по семейным обстоятельствам, лучше не ввязываться ни в ипотеку, ни в автокредиты. Ведь если наступят еще какие-то экономические сложности, то остаться в такой ситуации с большим кредитом будет очень неприятно.

4. Ждать ли в ближайшее время экономического кризиса?

Александр Сафонов:

- Нет. Пандемия и так обвалила экономику, поэтому восстановление от нее сейчас будет главной задачей для всех стран.

Игорь Николаев:

- В ближайшее время ждать кризиса не стоит. Но и значимого экономического роста тоже. Сейчас мы вступаем в начальную фазу энергоперехода (постепенного отказа человечества от нефти, газа, угля, - Ред.). Она занимает несколько лет, и цены на энергоносители в это время будут достаточно высокими. А в 2023-2024 годах уже, что называется, «будем посмотреть».

Георгий Бовт:

- Экономический кризис в следующем году может возникнуть по разным причинам. Например, если пандемия не пойдет на спад или геополитические риски будут высокими.

Если пандемия не закончится, то можно посмотреть на Китай, где сейчас на грани дефолта крупнейшая строительная компания Evergrande. И другие застройщики на подходе. Потому что в Китае строилось довольно много недвижимости и теперь там стоят целые города-призраки, где никто не покупает жилье. Из-за этого возникает цепочка неплатежей и т. д. В начале «нулевых» кризис пошел из Азии в силу примерно таких же причин. Они могут сыграть свою роль и в 2022-м, многие предсказывают это.

Денис Ракша:

- Смотря что считать экономическим кризисом. Как говорилось выше, он нас ожидает из-за разворота кредитно-денежной политики в США и Европе. И тогда нас ждет падение цен на нефть, снижение курса рубля, отток капитала.

Дмитрий Янин:

- Роста точно не ожидаю. Не видно каких-то признаков того, что экономика начнет расти, люди будут богатеть и становиться более счастливыми. Но и кризиса не произойдет - если не будет каких-то новых санкций.

5. С чем связаны ваши надежды в 2022 году?

Александр Сафонов:

- Что продолжится экономический рост. Нужно, чтобы ВВП рос как минимум на 4,5-5% в год, чтобы чувствовать уверенность в будущем. И еще надеюсь, что сможем снизить уровень инфляции хотя бы до 5%.

Игорь Николаев:

- На декабрьской пресс-конференции президента прозвучало, что пенсии проиндексируют по уровню инфляции (выше 8%). А сейчас в бюджет на 2022 год заложена индексация на 5,9%. Мои «краткосрочные» надежды связаны с этим поручением. И по-прежнему надеюсь, что наконец-то будут выполнены обещания по индексации пенсий работающим пенсионерам.

Георгий Бовт:

- С тем, что пандемия пойдет на спад.

Денис Ракша:

- Накануне Нового года хочется верить в чудо... Но чуда не будет. Все уже выложили карты на стол. Возможны нюансы - например, если вдруг случится обострение геополитической ситуации, вдобавок к этому всему нам еще и санкции прилетят.

Из хорошего - очень многим будут повышать зарплаты, так как у нас нехватка рабочих рук и надо как-то эти дыры закрывать. Даже при высокой инфляции, которой не избежать, доходы будут расти быстрее цен.

Дмитрий Янин:

- В 2021 году власти так и не помогли самым бедным россиянам какими-то формами социальной поддержки. Надеюсь, что это произойдет в 2022-м или хотя бы в 2023-м. И, разумеется, надеюсь, что в новом году обойдется без новых санкций.