Вступает в силу с 1 января 2022: проверьте, какие налоги и выплаты ждут вас в наступающем году

Под занавес 2021 года Госдума и Совет Федерации одобрили нашумевший закон об отмене обязательного техосмотра для личного автотранспорта Фото: Евгения ГУСЕВА

С НОВЫМ МРОТОМ! И НОВОЙ СУММОЙ ПОСОБИЙ

С 1 января 2022 года увеличивается минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — до 13 890 рублей в месяц. Было 12 792 рубля. Меньше этой суммы человеку, который трудится полный рабочий день, по закону платить нельзя.

Также вырастет официальная величина прожиточного минимума. В целом по России минимум теперь такой:

- в среднем на душу населения - 12 654 рубля

- для трудоспособного населения— 13 793 рубля

- для пенсионеров — 10 882 рубля,

- для детей — 12 274 рубля.

Это федеральные показатели. В регионах устанавливаются еще и свои.

Повышение прожиточного минимума и МРОТ означает, что подрастут также размеры социальных пособий, которые привязаны к этим показателям. По словам председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, увеличение зарплат и социальных выплат затронет 19 млн человек.

ВАЖНО

Новые размеры социальных выплат

- Минимальное пособие по беременности - 13 890 руб.

- Единовременное пособие при рождении ребенка - 19 981,73 руб.

- Минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет - 7 493,66 руб., максимальное — 31 282,85 руб.

- Максимальное пособие по безработице - 12 792 руб.

МАТКАПИТАЛ БУДЕТ ПОДРАСТАТЬ ПО ФЕВРАЛЯМ

Вступают в силу новые нормы закона об индексации материнского капитала. Его размер теперь будет каждый год с 1 февраля пересматриваться в соответствии с фактической инфляцией за предыдущий год.

В 2022 году на первого ребенка выплата составит 503 237 рублей (в 2021 году - 483 881 рубль). На второго, если на первого не получали, — 665 009 руб. (в 2021 году - 639 431 руб.).

Сумма, которую можно будет получить, если уже воспользовались маткапиталом при рождении первого ребенка, а теперь появился второй — 161 772 рубля.

Вступают в силу новые нормы закона об индексации материнского капитала Фото: Анастасия ОСИПОВА

КСТАТИ

Изменится и порядок расчета ежемесячного пособия на первого и второго ребенка до трех лет. Эта выплата положена, если средний доход на человека (включая детей) в семье меньше двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе. Раньше для расчетов брался показатель за II квартал предыдущего года. Теперь — за текущий год. Сам же размер пособия будет равен детскому прожиточному минимуму на тот год, когда семья обратилась за деньгами. Предполагается, что, с учетом изменений, пособия сможет получить большее число семей, а сам размер выплаты не будет отставать от жизни.

МНОГО НОВШЕСТВ ЖДЕТ ПЕНСИОНЕРОВ

С 1 января традиционно подрастут страховые пенсии у неработающих пенсионеров. Некоторые их уже успели в новом размере получить в последние дни декабря — тем, у кого выплаты приходятся на самые первые дни месяца, деньги за январь в связи с праздниками перевели досрочно.

Суммы проиндексируют на 5,9%, как и было заложено в бюджет. Но президент Владимир Путин на Большой пресс-конференции 23 декабря заявил, что правительство должно сделать все для того, чтобы выполнить обещание по индексации пенсий не ниже уровня инфляции. А по итогам 2021 года инфляция превысила 8%. Так что, видимо, можно ожидать: январский пересчет пенсий будет не единственным и окончательным.

С началом 2022 года вступает в силу и ряд законодательных нововведений в пенсионной сфере.

1. Россиянам, которые потеряли работу в предпенсионном возрасте (2 года до официального пенсионного возраста) и не могут трудоустроиться, пенсию начнут выплачивать досрочно. Для этого должны выполняться такие условия:

- безработным человек оказался из-за сокращения численности штата или ликвидации организации,

- уже наработан страховой стаж не меньше 25 лет для мужчин и 20 — для женщин (исключение работы, для которых необходимый стаж определяется в особом порядке).

Никуда самостоятельно ходить и чего-то просить не надо, это сделает служба занятости, если не сможет вас трудоустроить. Но надо официально зарегистрироваться в качестве безработного.

2. Оформить пенсию теперь можно и электронно - подать заявление через портал госуслуг. Лично приходить для этого в Пенсионный фонд больше не обязательно, вся необходимая информация у него нынче и так есть. Исключение — если вы с этой информацией не согласны: допустим, пропущен какой-то период страхового стажа, и вы готовы донести дополнительные документы, чтобы это доказать.

3. Многие виды пенсий и доплат к ним будут назначаться автоматом — заявление подавать не нужно. Это, в частности, пенсии по инвалидности (страховые и социальные), социальные доплаты до прожиточного минимума.

4. «Сельскую» надбавку к пенсии (25%) будут выплачивать, даже если пожилой человек переехал в город. Теперь требуется, чтобы выполнялось только главное условие — 30 лет сельского стажа, а нынешнее место жительства значения не имеет.

5. Больше нельзя что-то удерживать из пенсий пожилых людей, признанных банкротами. Пенсия фактически приравнивается к единственному жилью, которое, по общему правилу, при банкротстве тоже отбирать нельзя.

С началом 2022 года вступает в силу и ряд законодательных нововведений в пенсионной сфере Фото: Мария ЛЕНЦ

ТЕХОСМОТР ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

Под занавес 2021 года Госдума и Совет Федерации одобрили нашумевший закон об отмене обязательного техосмотра для личного автотранспорта. Закон должен вступить в силу с момента опубликования, и скорее всего, это произойдет в самом начале 2022-го.

Итак, для большинства автолюбителей техосмотр становится делом добровольным. Диагностическая карта будет нужна только в нескольких случаях:

- авто старше четырех лет и его надо поставить на учет или зарегистрировать смену владельца (например, если оно продается),

- при внесении в конструкцию транспортного средства каких-то изменений.

Для общественного транспорта, включая такси, и грузовиков техосмотр останется обязательным.

ПО РОССИИ С КЕШБЭКОМ И ПУТЕВКА В ДЕРЕВНЮ

C 18 января начинается очередной этап программы кешбэка за путешествия по России. Продажи таких туров будут идти до 12 апреля. Как и раньше, тур надо оплатить картой «Мир». Вернут 20% стоимости путевки, но в пределах 20 тысяч руб.

И еще одно туристическое нововведение — в России официально появится сельский туризм. Собственно, он есть и так. Но теперь такой вид туристических услуг будет со всех сторон регламентирован. Туристы могут участвовать в сборе урожая, работе ферм, изучать (на собственном опыте) сельский быт. Размещать их разрешено, помимо отелей и гостевых домов, в фермерских усадьбах, юртах, шале, бунгало, домиках рыбаков и т. п. Но — с горячей водой, отоплением и вентиляцией. Туалету позволено быть на улице.

ЛЮБИТЕЛЯМ ФИТНЕСА ЗАПЛАТЯТ

С января можно будет оформить новую разновидность социального налогового вычета — с денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Заниматься спортом можно самому или оплатить занятия своему ребенку.

Смысл вычета — государство вернет 13% от затрат в пределах 120 тысяч рублей. То есть максимально можно получить 15 600 рублей. Но надо иметь в виду, что вычет на фитнес суммируется с другими видами социальных вычетов (на лечение, обучение и т. п.): 120 тысяч — потолок для всех них по совокупности.

Есть еще ряд условий. Спортивная организация должна быть включена в специальный перечень Минспорта. Для оформления вычета понадобится копия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек. Кроме того, вычет полагается лишь тем россиянам, которые платят подоходный налог (собственно, из его суммы и производится вычет). Например, с пенсии подоходный налог не берется — а стало быть, нет и права на вычет.

АЛКОГОЛЬ, ТАБАК И БЕНЗИН ОПЯТЬ ПОДОРОЖАЮТ

С 1 января традиционно вырастают акцизы на табачные изделия, алкоголь, бензин. В связи с этим стоимость пачки сигарет, по прогнозам, увеличится на 5-10 рублей, а крепкий алкоголь подорожает минимум процентов на 5. Но тут надо иметь в виду, что про повышение акцизов известно заранее, поэтому строго 1 января ценники по этой причине никто не переписывает — процесс растягивается во времени.

Алкоголь подорожает минимум процентов на 5 Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ

- С 1 января для регистрации рождения ребенка, расторжения брака, усыновления, смерти и т. п. можно обращаться в любой удобный ЗАГС, независимо от того, где произошло событие и где вы «прописаны». То же — и со всеми справками и дубликатами свидетельств, которые выдает ЗАГС.

- Проще станет получить субсидию на оплату ЖКХ. Отказать в ней из -за того, что есть долги по коммуналке, смогут только в том случае, если задолженность признана в судебном порядке и решение суда вступило в силу.

- Можно будет не подавать налоговую декларацию при продаже недвижимости, если вырученная сумма не превышает полагающийся в таких случаях налоговый вычет.

- Бумажных больничных больше не будет, с 1 января 2022 года их станут выписывать только в электронном виде и сразу отправлять в Фонд социального страхования.

- По всей стране начнет действовать единый бесплатный номер вызова экстренных служб — 112. Номер был и раньше, но единая система работала не во всех регионах.