Победители премии Роприроднадзора: «Вместе мы сможем все!»

Закончилась ЭКОсмена в «Орленке»

Во Всероссийском детском центре «Орленок» на берегу Черного моря завершилась экосмена, на которую Росприроднадзор собрал 50 победителей и призеров Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Дети и подростки из 30 регионов России смогли встретиться с главой ведомства Светланой Радионовой, рассказать ей о своих достижениях, а также – и это самое важное – узнать много нового об экологической науке и даже принять участие в работе нескольких научных лабораторий. Собственно, участие в экосмене и стало главной наградой победителям. При этом, абсолютное большинство лауреатов приняли участие в конкурсе не потому, что хотели победить – они просто так живут и решили рассказать об этом, чтобы вдохновить других. И главное впечатление от участия в премии – что, на самом деле, таких ребят в стране очень много.

- Года четыре назад я записался в туристический кружок. Вскоре наше увлечение туризмом переросло в волонтерство – экологическое и социальное. Начинали с малых дел – просто убирали мусор в нашем городе. Потом ездили туда, где требовалась наша помощь. Состав группы менялся с годами, кто-то уходил, кто-то приходил. Я прошел все изменения и стал командиром отряда. Конкурсная заявка – это просто видеоотчет с наших волонтерских поездок по региону, - рассказал один из участников экосмены Егор Доронкин из Курчатова Курской области.

Похожая история и у Дарьи Чумаковой из Сарова. Она записалась на Станцию юных натуралистов и начала искать решение проблемы озера Текун. (Древнее живописное озеро, затерянное среди болт на границе Нижегородской и Костромской областей – ред.) И нашла его!

- Это уникальное место, однако в последние годы оно страдает от неконтролируемого туризма. Я задумалась, как его можно сохранить – и предложила проложить к озеру природно-познавательный маршрут. Людям идея понравилась. Теперь я уверена, что общими усилиями мы сможем защитить это невероятное, удивительное место, оставив его для будущих поколений. И, что самое главное, я понимаю, что по каждому объекту можно найти спасительное решение. Мне нравится заниматься экологией именно так – находить проблему, подбирать решение и воплощать задуманное. Я рада, что премия позволила мне узнать других ребят, кто стремится к тому же, что и я.

Один из них – Егор Лукьянов из Воронежской области. Два года назад он увлекся фотографией. Особенно ему нравилось снимать растения. Так он узнал о существовании в его регионе проблемы аборигенных растений. И захотел решить ее.

- У нас аграрный регион, и многие аборигенные и краснокнижные растения под давлением распашки полей оказались задвинуты в какие-то глухие, непролазные места. Я нахожу точки, где они пока еще остались, и прокладываю к ним экологические маршруты. Хочу, чтобы другие люди имели возможность на них посмотреть, но так, чтобы не навредить и без того хрупким экосистемам. Когда учитель рассказал мне о премии, появилась идея составить интерактивную карту - образовательный ресурс для детей, которые хотят узнать о растениях больше, - рассказал Егор.

«Премия «Экология - дело каждого» задумывалась для того, чтобы привить экокультуру, мотивировать на добрые экологические поступки и своим примером показать, что можно научиться сортировать мусор, проводить совместные экологические акции и просто быть внимательнее и бережнее к природе. Поэтому эта не просто детская премия, а огромная возможность заявить: «Я не согласен, я хочу жить по-другому!» И дети справились с задачей - показали нам, взрослым, как беречь природу», - отметила на пресс-конференции в «Орленке» глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Когда мы смотрим на вопросы экологии глазами взрослых, то сразу начинаем облекать проблему в привычные рамки: программные документы, нормативные акты, бизнес-проекты. А дети мыслят и действуют по-другому. Когда ребенок видит кучу мусора, он просто убирает ее. Ему хочется сказки вокруг, а картина мира от этого далека», - заявил представитель генерального партнера премии АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков.

Из разговоров со школьниками мы узнали, что далеко не все они хотят стать экологами. Но это вовсе не повод для беспокойства. Они могут стать профессионалами в любой сфере, и останутся неравнодушными людьми. Теми самыми, кто, увидев проблему, придут и решат ее. А еще сделают максимум возможного, чтобы она не вернулась. Ну а через 15-20 лет научат этому же своих детей.

- Я не очень сильный геоботаник и не хочу им становиться. Меня привлекает информатика. Хочу поступить в Высшую школу экономики на факультет «Геоинформационные технологии». Там, полагаю, меня научат профессионально создавать интерактивные карты, в том числе геоботанические. И тогда я смогу участвовать в решении экологических проблем в самых больших масштабах, - признался Егор Лукьянов. А его тезка из Курской области Егор Доронкин вывел, пожалуй, главную формулу отношения к жизни у ребят из так называемого поколения Z:

- Пока я не собираюсь связывать свою жизнь с экологией. Но я точно буду следить за тем местом, где буду жить. Конечно, можно и не делать ничего – но тогда станет хуже. Благодаря премии я увидел тех, кто думает так же. Тогда появилась мысль: вместе мы сможем все. Решим любую задачу. Очистим, сохраним, восстановим.

СПРАВКА КП

Росприроднадзор весной 2021 года учредил для детей и подростков от 7 до 16 лет международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого». Заявки для участия в премии принимались с 1 апреля по 1 октября на сайте проекта: https://экологияделокаждого.рф.

Всего на конкурс поступило 9,5 тысяч заявок, до основного этапа допустили около 6000 работ. По числу заявок лидировал Краснодарский край, за ним следуют Москва и Подмосковье. Также в пятёрке лидеров - Ростовская область и Татарстан. В шорт-лист премии вошло порядка 650 творческих заявок, все они опубликованы на RUTUBE. В премии приняли участие все 85 регионов России и 27 стран мира. Итоги премии Росприроднадзор подвел 25 ноября на онлайн-конференции. Награды получили около 200 финалистов, из них почти половина заняли первое, второе и третье места в 12 номинациях конкурса, четыре награды получили журналисты, а остальные отмечены специальными призами жюри.

Генеральным партнёром премии стал: АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральными партнёрами выступили: ПАО «СИБУР Холдинг», ВЦД «Орлёнок», ООО «Хартия», гранд отель «Жемчужина», Медиагруппа «Комсомольская правда», «Детское радио», информационное агентство «ТАСС», МИА «Россия сегодня», радиостанция «Эхо Москвы», телеканал 360, Российская газета, киностудия «Союзмультфильм», RUTUBE и многие другие.