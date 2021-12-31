Шоу «Модный приговор» подарило онкобольным детям пустые коробки без подарков

Волонтеры за свой счет организовали уличную программу, чтобы Дед Мороз от «Модного приговора» вручил подарки. Но коробки оказались пустыми.

В Российский онкологический научный центр (РОНЦ) имени Блохина приехал Дед Мороз от шоу Первого канала «Модный приговор». Сказочный волшебник поздравил детишек и оставил для них четыре мешка с подарками. Каково же было удивление родителей детей, которые вскрыли красочные коробки и обнаружили внутри… только бумажную мишуру. Подарков внутри не оказалось. К счастью, сами дети эти коробки не вскрывали. Но их родители были в самом настоящем шоке.

О вопиющем инциденте рассказала в своем инстаграме волонтер центра имени Блохина Виктория Бирюкова. Накануне она принимала участие в съемках специального выпуска «Модного приговора», посвященного деятелям сферы благотворительности, и там ей предложили сделать подарки онкобольным детям от имени шоу. Волонтеры за свой счет организовали уличную программу, чтобы Дед Мороз от «Модного приговора» появился в торжественной обстановке. Только подарил он пустые коробки.

Чтобы дети не остались без обещанных подарков, Бирюкова объявила сбор средств. Как она сообщила «КП», меньше чем за сутки удалось собрать около 40 тысяч рублей — эти деньги потратили, в частности, на приобретение настольных аэрохоккея и футбола в игровые для детей. После того, как грянул скандал, «Модный приговор» опубликовал извинения в официальном инстаграме программы. «Мы очень расстроены произошедшим недоразумением, - говорится в сообщении. - «Модный приговор» неоднократно инициировал и проводил благотворительные проекты. В рамках акции были собраны подарки для пациентов центра имени Блохина в количестве 30 штук. Эти подарки были доставлены адресатам. Как выяснилось, в центре ждали не 30, а 300 подарков, о чем мы не договаривались и не знали. Тем не менее, поскольку речь идет о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков, чтобы хватило на всех. Договорились о доставке на 3 января. Пустые коробки в мешок с подарками по ошибке».

Такое объяснение не вполне устроило волонтеров. По словам Бирюковой, 30 подарков в центр тоже не поступили, а представители телешоу даже не пытались принести извинения, а предъявляли самые мифические оправдания. «Надеюсь, у них хватит смелости извиниться перед родителями», - сказала Бирюкова.

Шоу «Модный приговор» снимает компания «Красный квадрат» - Первый канал лишь приобретает у нее готовый к эфиру продукт. Об инциденте на канале узнали из прессы. «Первый канал не имел отношения к этой акции, - сообщили «КП» в пресс-службе Первого. - Акция была проведена производителем «Модного приговора» - компанией «Красный квадрат». Сейчас канал разбирается в ситуации».

По одной из версий, пустые коробки были праздничным реквизитом для съемок шоу и не предназначались для отправки детям. Или же подарки в них забыли положить в предпраздничной суматохе.