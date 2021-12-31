Новогодний гимн, носки, курочка и пугачевский сюрприз

Так встречали дети Новый год в СССР: с "Голубым огоньком" и с любимыми родителями.

Половину года живешь предвкушением лета, оставшуюся ждешь Нового года. Вот именно так, как писали на советских открытках с зайчатами-бельчатами: с большой уважительной буквы «Н». Ведь что может быть важнее, чем смена года, когда можно загадать желания и слопать то, что приготовил с самым искренним за последние 365 дней энтузиазмом!

Кстати, о еде. В нашей семье про один Новый год вспоминают с особым аппетитом. Дело было в начале 1980-х, когда талоны на еду, кажется, еще не ввели, но дефицит (по крайне мере, в моем родном Мурманске) установился уже стабильный. Давно вошло в обиход понятие «в гастрономе куриц выкинули» - это значило, что все, кто в этот момент не был занят на производстве, мчались в магазин.

С таким вот азартом и были добыты очередные новогодние курицы. Папа - инженер-изобретатель на судоремонтном заводе - провел предпраздничное совещание с коллегами. Мужики (как известно, мясо они готовят лучше, чем дамы) обсудили рецепты запекания новогоднего блюда в духовке: кто на противне, кто на шампурах, а папа решил... посадить добычу на баночку. Мол, так лучше пропечется. Курочка удобно уселась в небанальной позе, пригрелась, пропотела - и в ночи папа внес румяную красотку в гостиную.

Новый год к тому времени уже наступил, всем с экрана пообещали светлое будущее (возможно, даже с изобилием куриц на прилавках, я точно не помню). И мы с мамой накинулись на главное блюдо стола.

По телевизору пели «Песняры». Потом «Синяя птица». Начался «Голубой огонек».

Потом еще кто-то спел. Душевно так.

- Ну как, удалась курочка? - довольно спросил папа.

Мы глянули в тарелки. И поняли, что смолотили все. Ни кусочка повару не оставили. Но тот был доволен. Ведь мы с мамой только что выползли из гриппа и в Новый год должны были перебраться сытыми, довольными и здоровыми.

В общем, так и вышло. А курица «на банке» стала главным праздничным блюдом.

***

Кажется, в ту же ночь в «Голубом огоньке» Пугачева спела Цветаеву. Ну можно ли сегодня, привыкнув к слепящей мишуре современных «Голубых огоньков» (само название которых стало звучать как-то двусмысленно), представить себе, что в новогоднюю (!) праздничную (!!) ночь вам выдадут:

«Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали.../ Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли…»

С праздничком, как говорится. Поднимаем бокалы. А за что пьем-то?!

Так, наверное, иронизировал бы современный зритель. А может, и совсем наоборот - наслаждался красивой песней, как мы с родителями в ту ночь, когда Алла Борисовна завершала цветаевский крик: «Послушайте, еще меня любите за то, что я умру...».

***

Но умирать, несмотря на любовь к высокой поэзии, никто не собирался, поэтому под бой курантов мы все трое группировались у стола и перед тем как стоя прослушать гимн СССР, загадывали желания. Для начала руководствуясь маминым напутствием:

- Так, в первую очередь задумываем «чтобы все были здоровы»!

Ага, сейчас. Во-первых, что это за тайное желание, про которое ты вслух говоришь? Во-вторых, в детстве здоровье совсем не кажется важной частью жизни. Вот то ли дело чтоб у тебя игрушечная коляска появилась - возить по длинному коридору нашей «сталинки» любимую игрушку - мехового мишку с оторвавшимся носиком. Или чтоб вместе с Андреем (это мой одноклассник, он же троечник и хулиган) наконец-то сыграть на улице в «Д’Артаньяна и мушкетеров» (мы часто играли то в них, то во «Всадника без головы», то во что-то не менее романтическое). И чтоб ты непременно была миледи, а то эта роль все время достается толстой Нинке, она у нас в классе типа главная и все лучшее тянет на себя!..

***

Перевоплощаться нравилось. И к новогодним утренникам родители всегда ваяли мне очередной костюм - например, Красной Шапочки или испанки. В образе той самой испанки на предложение Деда Мороза «Кто хочет рассказать стишок или спеть?» я вышла и от всей романтической своей души исполнила арию Кончиты из «Юноны и Авось». (Эти пластинки с рок-оперой я так залюбила, что иголку стало заедать каждые 5 минут - пришлось покупать в дом новый комплект). Дед Мороз охнул и выдавил из себя: «Девочка, к сожалению, у меня в награду тебе только вот конфетки...» Наверное, хотел подарить мне как минимум модель парусника «Авось». Просто под рукой не оказалось.

Советские Деды Морозы в Музее елочной игрушки в подмосковном Клину. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Родители были довольны реакцией Деда Мороза. Не ради конфет же шился этот костюм! А чтобы вот, например, сейчас вспомнить, что не курицей единой жив человек.

***

Конечно, нет. Есть же еще оливье! На семейное приготовление оливье отводилось несколько часов. С таким расчетом, чтобы к 22.30 как минимум мы с мамой были бы свободны - чтобы нарядиться. Папе на это процесс, понятное дело, надо меньше времени, поэтому на нем лежала обязанность все довести до ума и разложить по хрустальным вазочкам, которые торжественно доставались из серванта несколько раз в год по случаю важного торжества.

И да, на Новый год надо было не просто нарядиться, а надеть на себя что-то новое, ну хоть носочки, хоть шарфик - чтобы притянуть к себе новую удачу. Возможно, это была совсем не общесоветская, а лишь наша домашняя примета, но даже в эпоху дефицита всего и вся - вплоть до обычных носков - она неукоснительно соблюдалась.

Полчаса на обмундирование - и к 23.00 мы должны сесть за стол. Этот час - на неторопливые проводы старого года. Нет, вот так: Старого. К нему мы тоже подходили уважительно - и за этот час неторопливо вспоминали, за что мы ему благодарны, чего хорошего он привнес в 365 минувших дней. Например, знакомство с подругой Солженицына, которая прятала того у себя на даче под Рязанью. Или удачную поездку в Абхазию, где море было плюс 26, а хозяйка Вартуш Саркисовна всем курортникам пекла воздушные ватрушки.

***

...Слава Богу, курицу больше искать не надо. Просто покупаешь заранее - и кладешь в холодильник рядом с банкой красной икры. Или лучше двумя. Новый год же.

В районе шести вечера мы начинаем стряпать оливье: мы с мужем тут, родители - у себя в Мурманске. Чтобы к 22.30 закончить.

Новые носки - обязательно. Тем более, не дефицит.

Чем ближе к 23.55 - тем ощутимее скачет сердце. Волнуется, будто перед выступлением от имени Кончиты. Хотя выступать будешь не ты, а президент. Может, про светлое будущее. Да хоть в сто пятый раз! Все равно волнительно.

И да, надо заранее продумать пожелания, чтобы не растеряться под бой курантов. Господи, уже бьют?! Скорее шампанское!

Сосредоточенно всматриваемся в кремлевские башни. Допивая бокал до дна, заглатываем в себя желания. Они пузырятся внутри, и есть надежда, что прорастут, что сбудутся.

Играет гимн. Мы стоим, пока он не закончится. Почти навытяжку. За эти годы он почти не поменялся.

С Новым годом!