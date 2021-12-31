«Касается двух миллионов человек»: Какие пособия с 2022 года нужно будет получать не в соцзащите, а в Пенсионном фонде

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С 1 января Пенсионный фонд России будет предоставлять гражданам ряд выплат, компенсаций и пособий, которые раньше назначали и выплачивали региональные органы социальной защиты и Роструд.
Эти выплаты и льготы предназначены пяти категориям россиян:
- Неработающим гражданам, имеющим детей;
- Лицам, подвергшимся воздействию радиации;
- Реабилитированным лицам;
- Инвалидам, имеющим транспорт по медицинским показаниям;
- Военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
К примеру, через Пенсионный фонд РФ с нового года будут назначаться следующие виды пособий для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации; единовременное пособие при рождении ребенка; пособие при усыновлении ребенка; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Полную информацию о полагающихся выплатах и пособиях можно посмотреть на официальном сайте Пенсионного фонда.
Порядок получения выплат зависит от статуса гражданина. Точнее от того, получал ли он пособие, или только планирует обратиться за его назначением.
Вариант 1. Получал меры соцподдержки раньше
В этом случае обращаться в ПФР не требуется. Назначать новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный фонд будет за счет организации межведомственного взаимодействия. Назначенные ранее выплаты будут производиться ПФР автоматически на те же реквизиты, что и раньше. В рамках подготовки к осуществлению данных полномочий проведена масштабная работа. Региональные органы соцзащиты уже предоставили в ПФР сведения о лицах, являющихся получателями передаваемых мер соцподдержки.
- Подтверждать право на меры поддержки фонд будет по принципам социального казначейства, основываясь преимущественно на собственных данных и сведениях, которые ПФР запросит в других ведомствах. Это позволит со временем снять с граждан обязанность по сбору документов и упростит получение средств, - поясняют в пресс-службе ПФР.
К примеру, для семей погибших военнослужащих, в следующем году будет отменена обязанность раз в полгода представлять платежки, чтобы подтвердить расходы на коммунальные услуги и получить полагающуюся компенсацию. Планируется, что эти сведения Пенсионный фонд запросит из информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.
Вариант 2. Еще не получал, но право имею
- Если гражданин имеет право на эти пособия, но еще не воспользовался ими, то с 1 января 2022 года ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр по месту жительства. В дальнейшем каналы оформления пособий будут расширены: планируется в 2022 году запуск электронного сервиса для подачи заявлений через портал госуслуг, - уточнили в пресс-службе Пенсионного фонда.
При этом в ПФР обещают вдвое сократить срок рассмотрения заявлений — до 5 — 10 рабочих дней. За то же время будут и начислять деньги. Правда, как уточняют в Пенсионном фонде, срок может быть увеличен, если те или иные ведомства не смогут вовремя направить в ПФР сведения, необходимые для принятия решения по выплате.
Наоборот. Первые выплаты россияне получат 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале.
В феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначениям - тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале.
А с марта перечисление средств начнется по стандартному графику. По нему пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.
Меры поддержки, которые Пенсионный фонд начнет оказывать со следующего года, охватят более 2 млн человек. Общий объем выплат гражданам в течение 2022-го достигнет почти 120 млрд рублей, уточнили в ведомстве.
- Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия Фонда по осуществлению ряда мер социальной поддержки позволят оптимизировать процессы осуществления социальных выплат. В результате в стране будет внедрен единообразный подход к реализации мер соцподдержки, что также позволит повысить качество их предоставления, - пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда России.
В итоге для оформления социальной помощи в большинстве случаев достаточно будет только заявления, которое подается в клиентскую службу Пенсионного фонда.
СПРАВКА «КП»
Получить информацию по вопросам назначения выплат, передаваемых Пенсионному фонду из органов соцзащиты, можно по справочным телефонам региональных отделений ПФР или через Единый контакт-центр по номеру 8-800-6-000-000 (звонок бесплатный).