«Касается двух миллионов человек»: Какие пособия с 2022 года нужно будет получать не в соцзащите, а в Пенсионном фонде

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ПЯТЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

С 1 января Пенсионный фонд России будет предоставлять гражданам ряд выплат, компенсаций и пособий, которые раньше назначали и выплачивали региональные органы социальной защиты и Роструд.

Эти выплаты и льготы предназначены пяти категориям россиян:

- Неработающим гражданам, имеющим детей;

- Лицам, подвергшимся воздействию радиации;

- Реабилитированным лицам;

- Инвалидам, имеющим транспорт по медицинским показаниям;

- Военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

К примеру, через Пенсионный фонд РФ с нового года будут назначаться следующие виды пособий для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации; единовременное пособие при рождении ребенка; пособие при усыновлении ребенка; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Полную информацию о полагающихся выплатах и пособиях можно посмотреть на официальном сайте Пенсионного фонда.

СТАРЫЕ И НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

Порядок получения выплат зависит от статуса гражданина. Точнее от того, получал ли он пособие, или только планирует обратиться за его назначением.

Вариант 1. Получал меры соцподдержки раньше

В этом случае обращаться в ПФР не требуется. Назначать новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный фонд будет за счет организации межведомственного взаимодействия. Назначенные ранее выплаты будут производиться ПФР автоматически на те же реквизиты, что и раньше. В рамках подготовки к осуществлению данных полномочий проведена масштабная работа. Региональные органы соцзащиты уже предоставили в ПФР сведения о лицах, являющихся получателями передаваемых мер соцподдержки.

- Подтверждать право на меры поддержки фонд будет по принципам социального казначейства, основываясь преимущественно на собственных данных и сведениях, которые ПФР запросит в других ведомствах. Это позволит со временем снять с граждан обязанность по сбору документов и упростит получение средств, - поясняют в пресс-службе ПФР.

К примеру, для семей погибших военнослужащих, в следующем году будет отменена обязанность раз в полгода представлять платежки, чтобы подтвердить расходы на коммунальные услуги и получить полагающуюся компенсацию. Планируется, что эти сведения Пенсионный фонд запросит из информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

Вариант 2. Еще не получал, но право имею

- Если гражданин имеет право на эти пособия, но еще не воспользовался ими, то с 1 января 2022 года ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр по месту жительства. В дальнейшем каналы оформления пособий будут расширены: планируется в 2022 году запуск электронного сервиса для подачи заявлений через портал госуслуг, - уточнили в пресс-службе Пенсионного фонда.

При этом в ПФР обещают вдвое сократить срок рассмотрения заявлений — до 5 — 10 рабочих дней. За то же время будут и начислять деньги. Правда, как уточняют в Пенсионном фонде, срок может быть увеличен, если те или иные ведомства не смогут вовремя направить в ПФР сведения, необходимые для принятия решения по выплате.

НЕ БУДЕТ ЛИ ЗАДЕРЖКИ В ВЫПЛАТАХ?

Наоборот. Первые выплаты россияне получат 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале.

В феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначениям - тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале.

А с марта перечисление средств начнется по стандартному графику. По нему пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.

ДОСТАТОЧНО ОДНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

Меры поддержки, которые Пенсионный фонд начнет оказывать со следующего года, охватят более 2 млн человек. Общий объем выплат гражданам в течение 2022-го достигнет почти 120 млрд рублей, уточнили в ведомстве.

- Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия Фонда по осуществлению ряда мер социальной поддержки позволят оптимизировать процессы осуществления социальных выплат. В результате в стране будет внедрен единообразный подход к реализации мер соцподдержки, что также позволит повысить качество их предоставления, - пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

В итоге для оформления социальной помощи в большинстве случаев достаточно будет только заявления, которое подается в клиентскую службу Пенсионного фонда.

СПРАВКА «КП»

Получить информацию по вопросам назначения выплат, передаваемых Пенсионному фонду из органов соцзащиты, можно по справочным телефонам региональных отделений ПФР или через Единый контакт-центр по номеру 8-800-6-000-000 (звонок бесплатный).