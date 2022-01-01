Иди гулять! Почему 1 января так важно выйти на улицу

Прогулка на утро после новогоднего застолья - лучший способ не "увязнуть" в новогодних праздниках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С наступившим новым годом, дорогие читатели! Если вы это читаете, значит вы пока еще дома или в гостях, и скорее всего, в пижаме. А я предлагаю вам дочитать до конца и бежать на улицу! Зачем — сейчас расскажу.

После шумного празднования, не важно с каким количество алкоголя, наш организм нуждается в хороших дозах кислорода: он необходим и для мозга, и для сосудов, и для всех тканей нашего организма. Чистый снег в парках — дополнительный фильтр для «правильного», очищенного кислорода. Но дело не только в кислороде, но и в движении. Вот вам несколько фактов в пользу прогулки:

1. Прочь плохие мысли!

Ученые Стенфордского университета наблюдали за активностью мозга гуляющих людей и отметили, что активность той зоны, где «клубятся» плохие негативные мысли, сильно убавляется, если человек гуляет в течение полутора часов. Даже час неторопливой прогулки по парку способен очистить голову от плохих мыслей.

А еще даже короткие прогулки по паркам или лесам улучшают память и повышают концентрацию внимания примерно на 20%, что особенно полезно для детей с гиперактивностью.

2. Ускоряет обмен веществ.

Движение на свежем воздухе, даже самое простое, способно ускорить обмен веществ, а значит быстрее выведутся продукты распада алкоголя, и запустятся нормальные обменные процессы. Проще говоря: похмелье пройдет и жизнь наладится!

А регулярные прогулки, помогающие обмену веществ, способны уменьшить лишний вес.

3. Улучшается цвет лица.

Дамы, помните: на свежем воздухе мы становимся куда привлекательнее для мужчин! Даже если на нас лыжные брюки и бесформенный пуховик. Помните фразу из песни в фильме «Чародеи»: «Должна быть в женщине какая-то загадка!» Вот эта бесформенность, как ни странно, зимой придает нам шарма.

А свежий морозный воздух улучшает цвет лица. Так что вперед, на лыжи! Или играть в снежки с детьми. Смех и румянец удивительно украшает любую женщину.

4. Снижается артериальное давление.

Если алкогольные возлияния накануне заставили подскочить ваше давление, то прогулка по легкому морозцу поможет его урегулировать. Неторопливая прогулка настроит сердце на правильный ритм, а кислород очень полезен для сосудов и работы мозга. А прогулка парке добавит энергии.

5. Добавится мотивации и уверенности.

Во время пеших неторопливых прогулок, когда вы видите счастливые лица людей, празднующих новый год, видите чистый снег, лепите снежки, у вас начинает вырабатываться одни из гормонов радости — дофамин. Это отличный гормон: он делает нас не только радостнее, но и любопытнее, влияет на нашу мотивацию изучать что-то новое. Этот же гормон закрепляет наши полезные привычки, в том числе и гулять каждый день хотя бы час-полтора.

КСТАТИ

Людям после 60 лет лучше с горок не кататься

- Конечно, пожилой человек может заниматься любым видом спорта зимой, даже кататься на горных лыжах, но при условии, что он физически подготовлен и у него нет противопоказаний, - говорит заведующий отделением гериатрической реабилитации Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-физиотерапевт, врач ЛФК Александр Мелия. - Если у человека диагностирован остеопороз, есть заболевания суставов, есть риск падения (например, головокружения). Также хроническая сердечная недостаточность в тяжелой форме вообще не предполагает никакой физической активности, только в период компенсации. Всегда стоит задуматься, есть ли смысл рисковать. Например, катание с ледяных горок травмоопасен и лучше не рисковать, особенно женщинам после 60 лет, так как у них высок риск развития остеопороза

А вот обычная ходьба подойдет практически всем, или скандинавская ходьба с палками. Главное – выбрать правильную, устойчивую, нескользящую обувь. Не забудьте захватить с собой термос с любимым горячим (но не горячительным) напитком, чтобы на привале можно было согреться и подкрепиться.