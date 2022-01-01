Почему чиновники тормозят возвращение русских в Россию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под занавес 2021 года Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, значительно расширяющий категории наших соотечественников, которые могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной схеме. И можно не сомневаться, что он будет принят, а чиновники тут же возьмут под козырек. Хотя довольно странно, что такие очевидные вещи, чтобы они исполнялись, должен инициировать президент. А когда с подобными законопроектами выходят депутаты, правительство почему-то встречает эти предложения в штыки.

Константин Затулин, пожалуй, главный борец в нижней палате парламента за право наших соотечественников беспрепятственно возвращаться на историческую Родину. Беспрепятственно – то есть без многоступенчатой системы получения гражданства, каждая из которых стоит соискателю немалых нервов и денежных сумм. Без пьющей кровь бюрократии и власти крючкотворов, без унизительных процедур, таких, как сдача экзамена по русскому языку… В уходящем году Затулин написал законопроект о репатриации и представил его заинтересованным ведомствам. Но не получил ни одного положительного отзыва.

Почему Россия не хочет возвращать русских? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» мы и поговорили с Константином Федоровичем, чтобы понять, есть ли у законопроекта о репатриации перспективы в этом году.

«Это нарушает систему»

- Проект закона, который значительно упрощает получения российского гражданства нашими соотечественниками, вы написали еще в прошлом созыве Госдумы. Уже показывали его профильным ведомствам?

- Я внес в Думу законопроект о репатриации под занавес прошлого созыва, понимая, что он по времени уже не имел никаких шансов быть рассмотренным. Я сделал это, чтобы было время привыкнуть к мысли, что надо будет обсуждать эту тему. Разослал в неофициальном порядке в министерства и ведомства. И в скором времени стали поступать отклики. И все отрицательные… В том числе – от головного в вопросах миграции Министерства внутренних дел. Пожалуй, наиболее ярким был отзыв Минфина. Первый замминистра Горнин 30 июня написал: «В законодательстве Российской Федерации понятие «российские соотечественники» отсутствует». Вообще-то у нас с 1999 года действует Закон о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом, есть определение, кто они такие. А в прошлом году в Конституцию РФ внесли специально поправку, автором которой я являюсь. Теперь в главе 3 есть упоминание о том, что конституционной обязанностью Российской Федерации является поддержание связей с соотечественниками.

- В новом созыве, законопроект уже поступил на рассмотрение в ваш Комитет.

- Он снова разослан по ведомствам. В конце года мы получили официальный отзыв Кабмина, на этот раз он подписан руководителем аппарата правительства, вице-премьером Григоренко. Этот отзыв отрицательный.

- Чем он так не нравится наверху?

- Вот они пишут: «Это нарушает нашу стройную систему. У нас будет путаница». Еще замечательный аргумент, например: у нас в законодательстве отсутствует термин «репатриация», на этом основании мы против такого закона. Ну, так давайте его введем. Мало ли что у нас отсутствовало еще несколько лет назад, а теперь присутствует. Пишут, что этот закон сужает возможности помощи соотечественникам. Они имеют в виду подъемные 100 – 200 тысяч в зависимости от региона по программе переселения соотечественников, которая действует с 2007 года. Но люди нам говорят: да не нужно нам этих денег, вы нас оградите, пожалуйста, от бюрократии, оградите нас от хождений по мукам, которыми мы вынуждены заниматься, когда пытаемся вернуться в Россию. Вот это сделайте, а мы сами заработаем, мы найдем возможность устроиться.

«Мы не просим ни копейки!»

- Может просто ваш проект обойдется дороже?

- Мы вообще под него денег не просим. Ни копейки! Как раз тот факт, что старую программу переселения надо финансировать, и сыграл злую роль в ее судьбе. В один прекрасный момент федеральный центр спустил ее в регионы, и они теперь решают, вправе тот или иной имярек переселиться к ним. А для них важно, является ли он человеком той профессии, которая нужна этому региону. Если вы в пенсионном возрасте, то вы можете заранее знать, что никто вашу заявку о переселении из ближнего зарубежья не воспримет. Потому что вы как трудовой ресурс им совершенно не нужны.

Константин Затулин, пожалуй, главный борец в нижней палате парламента за право наших соотечественников беспрепятственно возвращаться на историческую Родину. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Профнабор какой-то получается.

- Да, фактически это программа профессионального набора. Бюджеты субъектов тощие, регионам надо решать, заниматься переселением соотечественников на свою территорию, где и так есть проблемы с безработицей, или тратить деньги на дороги, школы, больницы. Они, конечно, выбирают то, что понятнее населению этого региона, и за что не придется перед этим населением оправдываться.

В отличие от государственной программы, в моем законопроекте максимально упрощены процедуры. Вы должны за рубежом обратиться в посольство, в консульство, написать заявление, удостоверить, что вы соотечественник.

- А как это сделать?

- Мы лишний раз подтверждаем понятие «соотечественники», вносим в него дополнения. Например, говорим о том, что все русские, украинцы, белорусы, вне зависимости от того, где они жили или живут, где жили их предки, имеют право на возвращение в Россию. Потому что, к примеру, сейчас для упрощенного получения гражданства надо доказать, что ваши предки жили в пределах нашей страны. Представьте себе, семиреченские казаки живут на территории Средней Азии, в районе Киргизии на протяжении 200 лет. И от них сейчас требуют справку, что они имеют отношение к России.

- Правильно ли я понимаю, что ваш законопроект касается только славянских народов?

- Нет, конечно, всех тех, кто исторически проживают в России, кто дал название нашим национально-государственным образованиям, автономиям. И тех, кто не имеет таких образований, скажем, эскимосы - у них нет своего округа. Все это мы перечисляем.

Так вот. Там же, в консульстве, становится ясно, владеете ли вы русским языком, и вам сразу выдается вид на жительство, без всякого разрешения на временное проживание. Год живете в России и имеете право претендовать на гражданство РФ. Вот и вся процедура.

Совершенно необязательно принятие закона о репатриации означает немедленное начало работы по массовому переселению соотечественников в Россию. Это на самом деле удостоверение - мы знаем, что у нас есть соотечественники за рубежом, и говорим им: если вам будет трудно, если вы сочтете, что вам это необходимо, у вас есть право на репатриацию, на возвращение на родину.

«Русскоязычные становятся статистами»

- А насколько велика сейчас эта потребность? Или, скажу прямо, русским стало жить хуже за рубежом? Все эти истории с языковыми патрулями, интервью, в которых местные чиновники говорят о русских как о ленивых пьяницах, бытовые притеснения по принципу языка…

- Это определенная тенденция. Безусловно, она родилась не вчера, а сразу после распада Советского Союза. Русские, русскоязычные люди, которые были за пределами Российской Федерации, считали, что они живут в одном государстве. И они из него, в отличие от первой эмиграции времен Гражданской войны, революции в начале ХХ века, не уезжали. От них государство уехало. И очень скоро они столкнулись с тем, что, оказывается, новая независимая Украина или Киргизия строят свое национальное государство – для украинцев или для киргизов.

- А чем им мешают жители других национальностей?

- Они не мешают, но они становятся статистами при чужом самоопределении. Во-первых, начинаются ограничения, связанные с употреблением языка. Вокруг этого все эти годы ведется борьба. Как раз сейчас в Казахстане и Киргизии вводятся новые моменты в языковом законодательстве, которые должны поощрить развитие национальных языков – киргизского, казахского. В Казахстане в декабре парламент принял поправки в закон о языках. Например, указатели дорожные должны быть исключительно на казахском языке. И только в случае необходимости на других языках. В Казахстане, напомню, русский язык имеет статус официального. Но государственным является один язык – казахский.

- А зачем им эта «национализация»?

- Если местные власти не будут рассказывать публично и в учебниках истории, что они плохо жили в Советском Союзе, то в этом случае резонный вопрос: у нас жизненный уровень упал со времен Советского Союза. Может, нам не нужна была эта независимость? Нет, нужна, потому что нас притесняли. А кто нас притеснял? Конечно, Россия притесняла. Значит, это перебрасывается таким образом и на русское население, которое рядом живет. Вы тоже из той России, которая нас притесняла. Это же в данном случае все взаимосвязано.

- И что же делать, чтобы эту тенденцию переломить?

- Во-первых, надо всеми силами стараться, чтобы к русским и русскоязычным относились в этих странах ближнего зарубежья на равных. Чтобы не было ущемления русского языка. Чтобы это пакетировалось во всех наших отношениях, и мы бы, рассматривая экономические вопросы, имели в виду и отношения там к русскому населению, к русскому языку.

С другой стороны, понимая, что мы не должны делать заложником наших отношений с Казахстаном или с Киргизией существование конкретного русского человека, мы обязаны этому русскому человеку во всем мире сказать: у тебя есть право вернуться на Родину, если ты сочтешь, что тебе надо это сделать. Если тебе здесь по каким-то причинам некомфортно, у тебя есть такое право.

Под занавес года президент внес в Госдуму законопроект, значительно расширяющий категории наших соотечественников, которые могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной схеме. Фото: REUTERS

«Миграция – это политический выбор»

- О каком количестве русских за рубежом может идти речь?

- У нас есть очень умозрительная цифра. Вот уже 30 лет моей работы упоминают одну и ту же цифру – 25 миллионов. Но в этой цифре явно должны быть коррективы. Крым вернулся, а это значит, около 2 миллиона русских вместе с Крымом вернулись в Россию. В связи с конфликтом на востоке Украины 2,5 миллиона человек переселилось. Кстати, хочу заметить, что и другие мои законы, в том числе облегчающие положение приехавших с Украины, тоже, к сожалению, лежат без движения. Опять же, потому что есть отрицательное мнение государственно-правового управления, которое сформировано МВД и профильным управлением президента по защите конституционных прав граждан.

Ведь что у нас происходит с людьми, которые бежали с Украины? Если у них нет разрешения на временное проживания, трудового контракта, вида на жительство, он через 90 дней должен выехать из России на 90 дней. И потом может снова приехать на 90, и снова выехать на 90. Почти половина из тех 2,5 миллионов, которые бежали с Украины, продолжают жить в РФ, но не обрели никакого статуса. Они все в страхе здесь живут, в полуподполье.

- А вы что предлагаете, Константин Федорович?

- А я предлагаю (это в другом законе, который тоже у нас отлеживается без рассмотрения) объявить миграционную амнистию для граждан Украины. Мы объявляли ее киргизам, узбекам дважды, молдаванам. Почему? Потому что об этом президент разговаривает с президентом. Додон добился этого для граждан Молдавии в переговорах с Путиным. То же самое – главы Киргизии, Узбекистана и т.д. Но президент Украины не будет разговаривать с президентом России об облегчении участи бежавших от него граждан Украины. Это же очевидно всем.

Я вообще против того, чтобы у нас исключительно МВД занималось вопросами миграции. Потому что Министерство внутренних дел не может решать политические и экономические задачи. Миграцию из каких стран поддерживать, а из каких притормаживать? Где сдерживать, где поощрять. Куда направлять, а куда нет. Где создавать стимулы, а где, наоборот, создавать препятствия для переселения. Это же политический выбор.

- Как думаете, есть перспективы у вашего законопроекта о репатриации в 2022 году?

- Мы не снимаем этот закон с рассмотрения. Принимать законы – все-таки это прерогатива Государственной Думы. И мы будем настаивать на том, чтобы к этому закону отнеслись по достоинству. Я понимаю, что в любом проекте могут быть какие-то поправки. Ну так примите его в первом чтении. И дальше ко второму, как во всех других случаях, свои поправки представьте. Если вы согласны с самой концепцией, что надо поддержать точку зрения президента о том, что соотечественники должны иметь право беспрепятственно вернуться на Родину. Мы должны им это право дать, и они должны об этом знать. Не просто из сообщений радио или газет, а из нашего российского законодательства.

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