Чем Соединенные Штаты похожи на Украину

Сейчас Путину раз за разом приходится разъяснять Байдену, что другого выхода у нас просто нет, для нас остановить натовский каток - вопрос жизни и смерти. Фото: REUTERS

Верным признаком того, что Москва потеряла всякое доверие к Вашингтону, стали довольно подробные и с важными деталями комментарии последних бесед Путина и Байдена, которые давал помощник российского президента Юрий Ушаков. Он дипломат с огромным опытом, десять лет был российским послом в США, почти десять лет помощник Путина по международным делам, но никогда раньше так щедро не делился с прессой деталями переговоров на высшем уровне. Объяснение одно: раз нет доверия к «партнеру», то тщательно фиксируем, какие карты он сдает и точно записываем все сделанные ходы. Поэтому и переданные американцам проекты договоров о гарантиях безопасности были преданы огласке - чтобы не было возможности юлить и передергивать.

Вот и после прошедшего практически ночью телефонного разговора лидеров двух стран Ушаков не просто рассказал в общих чертах, какие темы обсудили президенты, но и сделал очень важные акценты на главном. А таким, без преувеличения, можно назвать две вещи. Первое - это предупреждение Владимира Путина: если американцы решатся ввести свои «масштабные санкции» против России, то это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И отношениям России вообще с Западом будет нанесен серьезнейший ущерб.

Такую возможность российский президент обозначил впервые за время своего пребывания у власти. Все мы помним, как, особенно в первые годы своего президентства, Владимир Путин искренне пытался установить с Западом и его лидером - США, отношения, как он недавно сказал, практически союзнические. Даже в НАТО допускал возможность вступить. Но, как потом признавались сами западные политики, например, Маргарет Тэтчер, в альянс Москву все равно бы не взяли. Потому что, объясняла она, в нем лидер - Соединенные Штаты, а «Россия никогда добровольно не смирится с господством Америки».

В целом «железная леди» правильно оценила наши отношения с Западом: для него самостоятельность России - уже угроза. А значит, надо эту угрозу купировать, окружив враждебным кольцом. Что НАТО и делала все последние годы.

Главным посылом, который определял такую политику по отношению к нам, было ощущение даже не безопасности (все-таки ядерное оружие Россия сохраняла), а безнаказанности. Ну не посмеет Москва даже попытаться нам что-нибудь сделать, нас то вон сколько, а где ее союзники? Это самовнушение усиливалось и от того, что страны Восточной Европы, добиваясь своего приема в НАТО, хотели осознать и ощутить себя тоже «победителями» в холодной войне. А кто там у нас проигравший?

Вот и приходится сейчас Путину раз за разом разъяснять Байдену, что другого выхода у нас просто нет, для нас остановить натовский каток - вопрос жизни и смерти. И не только нашей, разумеется. Просто Запад должен понять это. А чтобы совсем стало ясным, как может действовать Россия, если ее не услышат, тот же Ушаков сообщил, что российский лидер объяснил американскому, причем не один раз, что «Россия будет вести себя так же, как вели бы себя США в случае размещения наступательных вооружений вдоль их границ». Это - вторая главная мысль, которую Путин, причем не один раз, пытался довести до собеседника.

То есть от американцев, чтобы мы нашли возможность гарантировать взаимную безопасность, требуется одно: не походить на украинских персонажей из анекдотов, по разным поводам искренне удивляющихся: «А нас то за шо!?». Присущая западникам рациональность оставляет надежду, что этот вопрос они задавать перестанут.