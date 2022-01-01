Сводка по коронавирусу в мире за последнюю неделю, по состоянию на сегодня, 1 января 2022 года: «Омикрон» шагает по планете

Тестирование на коронавирус на улицах Нью-Йорка, США. Фото: REUTERS

«Омикрон»-штамм COVID-19 сначала украл у жителей большинства западных стран католическое Рождество, а затем и Новый год – новогодние празднования в Европе и США были отменены, либо прошли с жесткими ограничениями. Причиной стал рекордные показатели заболеваемости коронавирусом.

В Лондоне, Париже и Берлине официальные торжества по случаю Нового года отменили. В Мадриде и Нью-Йорке они все же состоялись.

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В Новом Свете и Западной Европе новый штамм обеспечил такие пиковые значения, что глава Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус называл происходящее цунами.

Хотя, согласно сообщениям, поступающим из ЮАР, которую «омикрон» накрыл одной из первых, новый штамм, действительно, более заразен, чем его предшественники, но не вызывает тяжелую форму заболевания.

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«Омикрон» доминирует в Дании, Великобритании, ФРГ. Число новых случаев его обнаружения в этих и других странах бьет все антирекорды.

Франция который день подряд сообщает о более чем 200 тыс. заболевших в сутки, и это самый высокий показатель за все время с начала пандемии.

В США среднее суточное число новых случаев за прошедшую неделю составило 265,4 тысяч. Главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи предупредил, что это еще не самые большие значения, которые придется пережить Америке. Он считает, что пик заражаемости придется на середину января.

Антирекорд – и в маленькой Швейцарии, там выявлено более 19 тыс. заболевших за один день.

В Аргентине подобный показатель составил более 42 тыс. случаев, что тоже является антирекордом для этой южноамериканской страны.

В Индии также фиксируется резкий рост числа случаев заражения COVID-19. Количество заболевших день ото дня растет резкими темпами, и за минувший день составило 13 тыс. человек.

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Пандемия заставляет многие страны мира вернуться к практике введения ограничений для туристов. Так, Кипр вновь ужесточил правила въезда иностранцев: в период с 4 по 15 января всем прибывающим на остров Афродиты, вне зависимости от статуса их вакцинации, нужно будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.