Топ-5 простых продуктов от головной боли

Если вы еще не начали пить по 1,5-2 литра воды каждый день, то Новый год — отличное время для того, чтобы завести эту полезную привычку Фото: REUTERS

Утром 1 января многим понадобятся средства от головной боли. Даже если не пили много, то может сказаться недосып от новогодней ночи. И если вы не любите глотать таблетки, то тяжелая голова может доставить массу неприятностей.

Наш эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала нам о продуктах-анальгетиках: «Конечно, вряд ли пара порций таких «таблеток» смогут полностью избавить вас от головной болит, но облегчить состояние они точно способны».

1. Один-два стакана чистой негазированной воды

Во-первых, это первейшее средство от похмелья, а во-вторых хроническое обезвоживание способно спровоцировать различные боли, в том числе головные. Поэтому, если вы еще не начали пить по 1,5-2 литра воды каждый день, то Новый год — отличное время для того, чтобы завести эту полезную привычку.

Перечислим для понимания, к чему приводит хроническое обезвоживание: боли при диспепсии (болезненное затрудненное пищеварение), колите и сопутствующем ему запоре, при синдроме перемежающейся хромоты (боли в ногах при ходьбе), мигрень и головные боли при похмелье, боли в нижней части спины, а также ангинозные боли (боли в сердце при ходьбе и даже в спокойном состоянии).

Попробуйте пить больше воды и поймете, что станет легче (исключение — мигрень из-за повышенного внутричерепного давления).

2. Картофель вареный или запеченный в мундире

Головная боль с похмелья (и не только) часто возникает из-за недостатка минеральных веществ — калия и магния. А запеченный вместе с кожурой картофель — лучший источник калия. Его, кстати, в одной средней картофелине в два раза больше, чем в банане.

3. Тыквенные семечки и миндаль

А вот магния очень много в тыквенных семечках, в них же содержится еще и цинк, который вместе с фосфором нормализует деятельность головного мозга.

В миндале помимо магния, есть много витамина В2, который активно назначают при мигренях. Так что горсточка орехов и семечек не повредят в любом случае.

4. Жирная рыба: малосольная селедка, скумбрия, сардины

Омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в жирной рыбе, обладают противовоспалительными свойствами, а значит помогают уменьшить частоту и силу приступов хронических головных болей.

Кроме того, жирная рыба – замечательный источник витамина D (или кальциферола). Некоторые ученые связывают дефицит кальциферола и хронические головные боли. Поэтому терапевты сейчас рекомендуют проверить дефицит витамина D, если вас мучают частые приступы головной боли.

5. Имбирь и кайенский перец

Чашка имбирного чая способна унять головную боль, поскольку корень имбиря обладает противовоспалительными и антигистаминными свойствами.

А острейший перец чили (или кайенский) благодаря алкалоиду капсаицину, содержащемуся в нем, способен снизить интенсивность болевых ощущений и даже полностью блокировать боль. Разумеется, много его съесть нельзя, но если посыпать порезанный помидор острым перцем, то это станет отличным обезболивающим.

Кроме того, капсаицин снижает высокое давление — одну из причин головной боли.

КСТАТИ

А какие продукты могут спровоцировать мигрень

Есть много продуктов, которые провоцируют головную боль. В основном они все содержат тирамин (вещество из группы биогенных аминов, которое образуется вследствие старения продукта).

И чем дольше хранится любая белковая пища (в первую очередь это касается выдержанного сыра), тем выше в ней содержание тирамина. Тирамин способен повышать кровяное давление. И если вы любитель «старенького» сыра, последите за своей реакцией: не болит ли у вас после него голова.

Также много тирамина в копченом мясе, красном вине, консервах и домашних заготовка (особенно если они простояли в погребе несколько лет). Могут спровоцировать головную боль даже шоколад и спелые бананы (особенно много тирамина содержат белые волокна, которые остаются на банане после снятия шкурки, поэтому старайтесь и их тоже убирать). Некоторые избранные люди замечают, что голова начинает болеть даже после кедровых орешков. Так что все зависит от индивидуальной особенности организма.

С едой все так же как с людьми: следите внимательно за своим состоянием и старайтесь избегать ваших личных «провокаторов».

С Новым годом! Поменьше вам головной боли и побольше радости!