В Австралии кошек обвинили в терроризме

Ученые подсчитали, что каждая домашняя кошка в среднем убивает до 180 представителей исконно австралийских животных в год Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Власти Австралии рассмотрят инициативу, согласно которой домашние кошки будут лишены права появляться на улицах без поводка и сопровождения хозяина. Причиной является ущерб, который хвостатые питомцы наносят местной фауне.

Ученые подсчитали, что каждая домашняя кошка в среднем убивает до 180 представителей исконно австралийских животных в год. По утверждению исследователей, ежедневно по всей стране жертвами кошек становится множество птиц, рептилий и сумчатых.

Борьба с «кошачьим терроризмом» на местном уровне ведется уже довольно давно. Например, в городе Бендиго (штат Виктория) все кошки должны находиться либо в квартирах, либо во дворах частных домов. Если животное будет поймано на улице, хозяевам придется выложить за него 120 австралийских долларов (около 6500 рублей).

На Аделаидских холмах (штат Южная Австралия) для кошек действует комендантский час – здесь домашние хищники не должны появляться на улице в 20:00 до 7 часов утра.

В столице Австралии, Канберре, со следующего года планируют полностью ограничить разведение кошек закрытыми помещениями. В случае нарушения правила заводчикам будет грозить солидный штраф в размере 1600 австралийских долларов (более 86,5 тысячи рублей).

По заявлению властей Австралии, столь жесткие законы призваны не только оградить местную живность от истребления домашними кошками, но и исключить появление на улицах бродячих животных.

Ранее подобные меры были приняты в отношении собак и, по словам очевидцев, сейчас в Австралии действительно практически невозможно встретить бездомных псов.