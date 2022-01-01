Перуанские шаманы послали позитив лидерам России и США

Свои ритуалы шаманы проводили по древним заветам Фото: REUTERS

Шаманы в Перу собрались на холме Сан-Кристобаль, чтобы подумать о судьбе мира: они воскурили благовония над портретами мировых лидеров и попросили высшие силы о защите всех живущих в 2022 году.

Свои ритуалы шаманы проводили по древним заветам: в ход пошли травы, благовония и ракушки, а подходящее настроение создавали марокасы и рога.

Из современного на священном холме неподалеку от Лимы присутствовали большие портреты президентов России и США, для которых шаманы просили у духов защиты и мудрости.

Служители древнего культа признались, что их очень тревожит и пандемия коронавируса, и общее состояние дел в мире. Но они уверены, что помогут человечеству преодолеть и пандемию и разногласия между государствами.

– Многие думают, что Россия хочет захватить Украину, но этому не суждено случиться в принципе. Ведь мы работаем над тем, чтобы в мире не было войн, не было физической агрессии, – рассказал журналистам шаман Феликс Рольдан.

А его коллега Вальтер Аларкон заявил, что коронавирус стал для людей «практически членом семьи», но в будущем он будет менее опасен и в конце концов исчезнет совсем.