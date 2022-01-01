В отместку за Холокост еврейские подпольщики пытались отравить 6 миллионов немцев

Абба Ковнер явно был не из тех, кто смиренно принимает удары судьбы

Месть на иврите – существительное женского рода и звучит как «некама»…

Вообще же, Ветхий завет прямо запрещает причинять зло другим с целью мести: «Не мсти и не храни злобу на сынов народа твоего…». И сейчас уже не осталось тех, кто смог бы рассказать, почему члены одной еврейской организации выбрали для нее название, превратив «некаму» в аббревиатуру НАКАМ, и считали ли они, что месть народу другому – дело вполне богоугодное.

Одной из главных целей развязанной гитлеровцами Второй мировой войны было полное уничтожение еврейского народа. Холокост – Катастрофа европейского еврейства – одна из самых мрачных и кровавых страниц истории XX века: 6 миллионов лиц еврейской национальности были уничтожены нацистами только за то, что они были евреями.

Абба Ковнер явно был не из тех, кто смиренно принимает удары судьбы. Война застала его, рожденного под Гродно, в Вильнюсе. Город довольно быстро заняли немцы и создали там печально известное (как будто есть другие) Вильнюсское гетто, куда согнали почти 40 тысяч городских евреев.

Ковнер был одни из немногих, кому удалось ускользнуть от немецких патрулей. Но он добровольно вернулся в гетто — чтобы организовать там сопротивление захватчикам. Уже один этот факт говорит о многом.

После этого было многое: бунт в гетто, его подавление, побег, партизанский отряд… А уже после окончания войны Ковнер с единомышленниками решили, что нужно отомстить немцам за ужасы Холокоста. Для этого он и создал подпольную организацию НАКАМ.

Планы были колоссальные — в духе око за око. Если немцы убили 6 миллионов евреев, то и их должно стать на 6 миллионов меньше. Для этого решено было отравить водопроводную воду в Нюрнберге, Мюнхене, Гамбурге и Франкфурте. Молодые люди из числа участников организации заблаговременно устроились на городские водопроводы — оставалось решить лишь один вопрос.

СДАЛИ СВОИ?

Чтобы отравить целые города, Ковнеру и его единомышленникам требовалось очень много яда. За ним он отправился в Палестину — государства Израиль тогда еще не существовало.

«Мстители» понимали, что именно на Святой земле, куда всегда стремились евреи, им помогут в осуществлении их жестокого плана. Почему? Еврейские газеты подмандатной Палестины (этой территорией управляла Великобритания) были полны призывами к возмездию: как только о нацистских ужасах стало известно на Святой земле, многие евреи Палестины были одержимы местью. Лишь позже они сосредоточились на том, чтобы сделать все для того, чтобы о Холокосте знали и помнили.

Известно, что Ковнер встречался с Хаимом Вейцманом — одним из лидеров сионистского движения, который позже стал первым президентом Израиля. Вейцман по образованию был химиком, равно как и один из его сподвижников, Эфраим Кацир, который позже тоже станет президентом еврейского государства.

Прямых доказательств того, что будущие первые лица Израиля своими руками приготовили яд, который должен был истребить миллионы немцев, нет. Но с Ковнером они общались, а тот приехал именно за отравой.

И с ней и уехал — но пустить ее в ход не получилось. Немцев спасли англичане. Именно британская военная полиция задержала Ковнера с двумя канистрами яда. Правда, заговор был ни при чем — по крайней мере формально. Просто у него была форма и документы офицера Ее Величества — поддельные, а это незаконно. В итоге отраву пришлось выбросить, а Ковнер отправился на два месяца в тюрьму.

Тот был в гневе — обвинял своих палестинских конфидентов в предательстве общего дела. Якобы именно они сдали его англичанам. Тут нужно немного погрузиться в геополитику 70-летней давности. Тогда Вейцман и его сподвижники были на пороге своей давней цели — создания независимого еврейского государства. Отсчет времени до исторического решения шел на месяцы, в такой ситуации громкий скандал с геноцидом немцев был зарождающей стране совсем не на руку. А вот роль жертвы очень даже могла помочь в будущих переговорах. Так что Вейцман вполне мог утихомирить желание отомстить за Холокост. Впрочем, это лишь версия.

ХЛЕБ С МЫШЬЯКОМ

Ковнер не отказался от планов мести, но решил немного уменьшить масштаб. Согласно плану «Б», ответить за преступления нацистов должны были уже не все немцы, а только те, кто их совершал.

В лагере «Лангвассер» содержалось, по разным оценкам, от 12 до 15 тысяч бывших офицеров СС и видных нацистов. Хлеб для них покупали в одной из местных пекарен.

Один из «мстителей» устроился на нее в качестве водителя, другой - на склад. Именно хлебом решили плененных нацистов и отравить.

Мышьяк для этого «мстителям» удалось изготовить самим. Опыты на кошках подтвердили летальность добытой смеси, коей было решено напичкать буханки хлеба.

Казалось бы, что можно приступать к исполнению адской задумки. Но «мстители» не хотели невинных жертв в лице американских военных, обеспечивавших охрану «Лангвассера».

Начав работать на пекарне, члены организации узнали, что по воскресеньям на стол военных подается в качестве поощрения белый хлеб, в остальные дни они ели черный, как и интернированные.

Было решено, что отравить нужно было только ту партию черного хлеба, которую отвезут в лагерь в ночь с субботы на воскресенье.

Первая часть операции прошла сравнительно успешно. Но то ли самодельный яд оказался не смертельным, то ли его доза была небольшой, но в «Лангвассере» никто не умер. Хотя более 2000 пленных немцев отравились, их долго лечили клизмами в лазарете.

Отравленных могло бы быть и больше, но в день операции пекари неожиданно объявили забастовку, и в помещение удалось проникнуть далеко не всем участникам операции. Планировалось, что яд будет нанесен на нижнюю часть 14000 буханок, но удалось отравить только 3000, остатки мышьяка пришлось оставить в пекарне. Позднее, когда шло расследование, было установлено, что его хватило бы для отравления 60000 человек.

КОНЕЦ ИСТОРИИ

В одних источниках сообщается, что еще в 2019 году, как минимум четыре члена НАКАМ были живы.

Все они жили в Израиле, в городах которого именем Аббы Ковнера названы улицы. Считается, что такой чести он удостоен не за свои планы мщения, а за участие в антигитлеровском подполье вильнюсского гетто и успехи на литературном поприще - Ковнер оставил значительное литературное наследие на иврите и идише.

Один из видных израильских генералов, дослужившийся до должности начальника Генштаба Армии Обороны Израиля Хаим Ласков пусть и немного, но говорил о своем прошлом. Он никогда не скрывал своего участия в операциях НАКАМ. И под конец жизни, говоря про свое участие в этой организации, как-то обмолвился: «Жалко, что мы так мало сумели».

Кстати, именно Ласкову отводится ключевая роль организации других, многочисленных операциях НАКАМ, а именно во внесудебных казнях.

В послевоенной Европе десятками исчезали бывшие высокопоставленные фашисты, потом их тела находили где-нибудь в лесу. Бойцы НАКАМ выслеживали их, похищали и казнили. Один из «мстителей» рассказал, что ошибки случались. Так, например, они выследили дом, где якобы жил главный нацистский организатор «решения еврейского вопроса» Адольф Эйхман, которого позднее все же нашли в Аргентине, переправили в Израиль, где и официально приговорили к смертной казни. Похожего на него человека «мстители» без суда и следствия казнили.