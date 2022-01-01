Геннадий Онищенко дал советы на 1 января: Рассол не пить, не опохмеляться, почистить снег и сходить в баню

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Геннадий Григорьевич, с наступившим вас Новым годом. А я вот- от имени отпраздновавших, которые отлично выпили, хорошо закусили, но все равно у них тонус как-то понижен, и где-то голова побаливает – ваши советы, ваши рекомендации...

- Ваши умопомрачительные и, омрачающие правильное поведение, предположения, к счастью, неверны.

- И все же... Первые шаги в Новом году, первые поступки, первые напитки, первые закуски...

- У нас в России, Александр, все больше и больше людей, которые придерживаются здорового образа жизни...

- Допустим...

- Допустим, что есть все же отдельные несознательные элементы, которые, как вы предполагаете, выпили, переели, перевозбудились от избыточной, стимулирующей этиленом, радости и легли спать.

Во-первых, они еще отдыхают и мы с вами рановато им даем советы, но, тем не менее.

- Чтобы успеть.

- Поскольку у них, скорее всего, было переедание, им с утра надо легко позавтракать. И, желательно, без яичницы, которая, как вы знаете, очень много дает нам - с точки зрения образования бляшек.

- Ага!

- Тем более, Год Тигра нужно было встречать зеленью – чтобы на столе все было зеленое, чтобы была растительная пища, а - не преобладание животной. Давайте, если кто этого не сдержал, пусть он это сделает на завтрак.

Выпьет хорошего теплого заваренного чая, кто-то, может быть, выпьет соки, легко позавтракает, разбудит своих ближних. И проведет этот день в семье - обязательно.

- А огуречный рассол можно с утра? Вот - с похмелья?

- Огуречный рассол - это соль, а соль, как вы знаете, мы с вами условились уже лет 10 назад, необходимо потреблять не более 3 грамм в сутки, поскольку она является, действительно, провокатором гипертонических проявлений со стороны сердечнососудистой системы.

- А если - с утра, да 1-го января?..

- Ну, если уж у кого-то произошел водно-солевой дисбаланс от избыточного потребления этилена, то это в какой-то мере допускается.

А лучше всего воспользоваться баней. Потому что, я уверен, что многие выехали за город, услышали нас с вами не лететь в Турцию и в Египет. А за городом, как правило, есть такого рода термальные стимуляторы общефизического здоровья.

Поэтому - истопить баньку, почистить снег, почистить дорожки – сейчас снега много у нас навалило. И это хорошо. Во всяком случае, в Подмосковье. Да и в Сибири его немало.

И - в умеренном потреблении пищи, в активном пребывании и общении со своими близкими - провести этот день.

А, пока еще не все проснулись, позвонить надо своим друзьям и знакомым и проявить к ним новогоднее внимание, поздравить их с наступившим Новым годом.

И вот в таком ритме - если мы проведем эти длинные то ли каникулы, то ли выходные, то ли праздники до 10 января, - то обязательно наберемся сил и с оптимизмом, со здоровым желанием поработать начнем наш 2022-й.

- Из вчерашних блюд-то, закусок что можно, если что не доели? И что - выпивать, если не допили?

- Вы обижаете наших женщин. Если что не доели, все было спрятано в холодильнике, хранилось при необходимой температуре. Поскольку оно готовилось накануне, 31-го, то можно спокойно покушать.

Ну, что?

- Да?

- Салат оливье, наверняка свеклу в разных вариациях использовали. Картошечку – то ли вареную, то ли жареную – но лучше вареную. Целиковую. Посыпанную укропом. Но всегда лучше чай.

- Извините, вот пока до чая не дошли... А чем лучше опохмеляться? Водочкой, коньяком, виски, вином?

- Не надо опохмеляться и необходимости в этом нет. Сбалансируйте свой нарушенный метаболизм с помощью обильного питья, соков, морсов, которых, слава Богу, мы наготовили еще загодя. Зачем опохмеляться? Не нужно. Не нужно встречать Новый год с потребления и поклонения языческим богам. Вы же - Александр, православный человек. Это Бахусу поклонялись язычники, они были несчастные люди, они не владели таким знанием, как православие, христианство и так далее.

- Они не были знакомы с Онищенко!

- Ну, это тоже сыграло определенную пагубу в их развитии. (смеётся) Я согласен с вами.

Так что, Александр, говоря все это, я не имел ввиду лично тебя.

Я знаю, что ты не куришь, я знаю, что ты не пьёшь…

- Благодаря Онищенко! (Про себя: «К сожалению...») И с девушками в троллейбусе теперь не знакомлюсь. Увы...

- Но, куражиться на эту тему - вас хлебом не корми.

- Да нет... И еще такая нескромная просьба. Можете какое-нибудь стихотворение новогоднее прочитать?

- Новогоднее стихотворение я учил только в ранние школьные годы… а они носят детский характер. Давайте я просто обойдусь… вернее, белым стихом скажу.

(Действительно, Онищенко говорит высоким белым стихом!)

В наступившем году желаю всем успехов!

И ещё желаю всем, чтобы состоялись все их позитивные... Замыслы в работе, в творчестве!

В желании бережного отношения к своему здоровью, к своим близким.

С тем, чтобы в 2022 году мы с вами вернулись...

К тому благому приобретению, которое в процессе эволюции Получило человечество!

А это - быть общественным субъектом!

(Окончание высокого белого стиха.)

- Геннадий Григорьевич, а - как это?

- Ну, то есть, - быть в обществе, быть с друзьями и чувствовать себя полноценным человеком. Все предпосылки у нас для этого есть.

Мы с вами должны завершить программу специфической профилактики той напасти, которая нас преследовала эти два предыдущих года и, решив эту проблему, мы вернемся к обычной размеренной и продуктивной жизни.

- Ваш прогноз – мы победим ковид в этом году?

- Я не сомневаюсь нисколько. Мы уже его победили. Мы в большей степени избавились от того генетического страха, который наши предшественники заложили в наши гены – мы это с вами обсуждали – а он многому мешал, многих заставлял принимать непродуманные решения.

Сегодня - спокойно, с разумной долей предосторожности мы должны выполнять все меры профилактики, преодолеть этот неблагоприятный период, который является похолоданием – а это разгул респираторных инфекций. И в том числе - гриппа.

А мы уже с вами второй месяц в зиме живем. И где-то к весне - вернуть экономику в тот ритм, в котором она должна работать, вернуть наши все жизненные функции обучения. Обучения детей к тем привычным, немножко подзабытым за последнее время размеренным и разумным шагам, и идти дальше по пути цивилизации, по пути сохранения и приумножения богатства нашей большой такой самобытной Родины, которая называется Россия.

- С новым годом, дорогой наш академик РАН!

- Спасибо. Вас так же. Дай вам Бог здоровья и ангела вам хранителя.

- И - вам. Счастливо. Обнимаю.