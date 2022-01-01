Интернет-папа: американец помогает воспитывать 1,6 млн детей, растущих без отцов

Популярность американцу принесли короткие видео, в которых он дает простые инструкции к самым распространенным жизненным ситуациям

Житель американского штата Вашингтон, 55-летний Роб Кенни стал популярным ведущим YouTube-канала благодаря коротким видео, которые помогают взрослеть детям, растущим без отцов.

За несколько недель на канал Кенни подписалось около миллиона пользователей, большинство из которых мужчина теперь называет своими «Интернет-детьми».

Популярность американцу принесли короткие видео, в которых он дает простые инструкции к самым распространенным жизненным ситуациям: как забить гвоздь, погладить рубашку, поменять колесо на машине или прочистить засорившуюся трубу в кухне.

Свой канал Кенни назвал соответствующе – «Dad, how do I?» («Папа, как это сделать?») и в один прекрасный день проснулся популярным.

– По состоянию на сегодняшнее утро я только что унаследовал 1,6 миллиона детей. Я понятия не имел, что «Папа, как это сделать?» будет таким популярным и не знаю как это произошло, – написал Кенни вскоре после запуска канала.

По его словам, идея снимать короткие видеоинструкции пришла ему в голову во время ответов на многочисленные вопросы своих довольно взрослых детей. Позже он задумался, что со временем ролики пригодятся и его внукам, однако о том, чтобы учить детей по всему миру он и не предполагал.

Кенни также рассказал, что прекрасно знает о наличии в Сети огромного количества подобных инструкций, но в свои он старается вложить душу, за что и получает теплые отзывы от своих подписчиков:

– Боже, я так часто просила кого-то научить моих сыновей этим вещам, когда воспитывала их одна!! Спасибо вам!

– Я очень ценю то, что вы делаете!

– Я рос один и теперь с нетерпением жду каждое ваше видео – это именно то, чего мне не хватало в жизни.