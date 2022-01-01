В Израиле ограбили самое надежное хранилище драгоценностей

Согласно сообщениям местных СМИ, клиентами хранилища являются топ-менеджеры и руководители крупных фирм, солидные бизнесмены и предприниматели, которым есть что прятать в надежном месте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хранилище для денег и ценных вещей в Тель-Авиве оказалось разграблено: десятки сейфов вскрыты, а обнаруженный связанным охранник не смог рассказать ничего, что смогло бы помочь в поиске дерзких налетчиков.

Депозитарий площадью около 500 квадратных метров был открыт в Тель-Авиве в 2015 году компанией «Рутений». По заявлению администрации, это наиболее современное и технологичное хранилище для ценностей, полностью соответствующее требованиям страховщиков. По крайней мере, так было до недавнего времени.

– Все наши сейфы защищены на самом высоком уровне в соответствии с военными стандартами, и применением самых надежных мировых практик в области защиты, сочетая в себе передовые технологии безопасности и вооруженную охрану, – громко заявляется на сайте компании.

Согласно сообщениям местных СМИ, клиентами хранилища являются топ-менеджеры и руководители крупных фирм, солидные бизнесмены и предприниматели, которым есть что прятать в надежном месте.

Насколько известно, на данный момент у полиции нет подозреваемых в дерзком ограблении. Общая сумма похищенного пока тоже не называется, хотя, судя по всему, речь может идти о миллионах долларов.