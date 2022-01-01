Новогоднее ТВ: Фонограммные мандарины и дискотека 90-х вместо живого Стинга и блистательных итальянцев

Мандарин из «Маски» выглядел не слишком аппетитно, но выяснять, кто скрывается в его шкуре, было довольно интересно. ФОТО: НТВ

11 лет назад Первый канал представил, пожалуй, самую грандиозную новогоднюю постановку в истории отечественного ТВ - 1 января 2011-го привычные герои новогоднего эфира (речь, разумеется, о звездах отечественного розлива) не только пели и плясали сами, но и выступали в роли массовки, с раскрытыми от неподдельного восторга ртами слушая звезд западных - Элтона Джона, Roxette и Стинга. Последний специально для "Оливье-шоу" выступил с живым мини-концертом - неслыханный подарок зрителям! Но, насколько грандиозным получилось шоу, настолько же и грандиозным был провал: "Оливье" проиграло рейтинговую битву "Голубому огоньку" канала "Россия", чьи авторы даже не напрягались - все те же серпантин, шампанское и Басков с Петросяном.

После столь обидного фиаско Первый завязал с экспериментами, вернувшись к стандартным новогодним программам, по сути признав правоту конкурентов, своей непритязательной стабильностью легко бравших верх над амбициями и размахом. И вот новое праздничное шоу на первой кнопке, на сей раз, как кому-то могло показаться, с попыткой выйти за традиционные рамки. В соцсетях уже полно восторженных отзывов - мол, как они здорово придумали, как вовремя забабахали концерт на основе хитов 90-х, как все мы от души поностальгировали, слушая "Есаула", "Крошку мою"и "Позишн намбер ван".

Про Ладу Дэнс многие уже забыли, но шоу «НОвогодняя ночь 30 лет спустя» дало возможность освежить в памяти ее старинные хиты. ФОТО: Первый канал

Товарищи, опомнитесь, чему вы рукоплещете? Где тут классная придумка, где, как спел бы неувядающий Газманов, свежий ветер, с которым мы заодно? По сути на Первом просто переупаковали формат "Дискотеки 80-х" или "Легенд Ретро FM", справедливо полагая, что эту концепцию вполне можно использовать, раз она приносит стабильный успех на каналах попроще. Так что и в этом году Первый остается верен выбранному после памятного провала курсу - лучше просто и сердито, чем дорого и богато, а Кай Метов и Виктор Рыбин для пьяненького зрителя, как ни крути, милее Стинга и Элтона Джона.

Каналу "Россия" проще - здесь, на острове новогодней телестабильности, на серьезные эксперименты никогда и не замахивались. Одни и те же артисты, одни и те же ведущие, одна и та же картинка из года в год обеспечивает одни и те же (и вполне приличные) рейтинги. При этом, чтобы сохранять лицо и не выглядеть как совсем уж нафталиновое ТВ, руководство канала готовность к экспериментам вроде бы обозначает - в "Голубой огонек" зовут кумиров молодежной аудитории. Впрочем, кумиры эти плывущий по накатанным рельсам "голубой вагон" остановить или хотя бы притормозить не в состоянии - рэперы и блогеры со всеми своими прогрессивными ужимками и трэками гибнут под колесами безжалостной телемашины, растворяясь в ведомой Гальцевым, Леонтьевым, Ротару и Степаненко массе.

Модная Клава Кока неплохо вписалась в «Голубой огонек», как будто всю жизнь выступала для возрастной аудитории. ФОТО: Телеканал Россия

Наконец-то нашли свою формулу новогоднего развлечения на НТВ - здесь уже не первый год хозяйничает "Маска", при всей своей несовершенности идеально вписывающаяся в концепцию новогоднего застолья. Да, эмоции жюри выглядят слишком наигранными, а фонограммное пение артистов, которые прячутся в костюмах Зайцев, Ежиков и заплесневевших мандаринов, заставляет тосковать по золотым сезонам "Голоса". И все же нехитрая интрига - кто же там под маской? - перевешивает все минусы и служит идеальной приправой к салатам и мясной нарезке.

Столь же стабилен и СТС, где давно уже поняли, что надежнее приготовить и скормить публике очередную порцию "Уральских пельменей", чем выкидывать деньги на блюда более сложные и изысканные.

В итоге никаких сюрпризов и, увы, никакой надежды на то, что в ближайшие годы какой-то из каналов рискнет в праздничную ночь нас по-настоящему удивить. Экспериментам если и дадут зеленый свет, то лишь в безопасное для этого время. Именно так было с великолепным итальянским опусом от команды "Вечернего Урганта", который, соответствуя всем самым высоким стандартам новогоднего шоу, получил скромное место в телесетке за два дня до боя курантов (вторая часть Ciao, наоборот, переехала на постновогодний эфир). Сознательно не ставя эти жемчужины в праздничный прайм-тайм, нам словно лишний раз напоминают: не дергайтесь, ничего классного в новогоднюю ночь давно уже не было и в ближайшее время точно не будет. Ну а если хотите смелых экспериментов, идите на "Матч ТВ" - там 1 января показывали бои без правил, в которых Хабиб всю ночь бил и душил незадачливых соперников. Чем не оригинальная идея? Хотя, с другой стороны, и здесь нет ничего необычного - ну какая новогодняя ночь обходится без мордобоя?