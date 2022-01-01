Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды1 января 2022 14:23

Финал КВН: Шутки про вакцину под улыбки Нагиева и Хабенского

Что ждет зрителей в решающей игре Высшей лиги
Глеб ГУБАРЕВ
Глеб ГУБАРЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Первый канал

В финале сезона-2021 сошлись пять команд: «Имени меня» (Королёв), «Доктор Хаусс» (Могилёв), «Юра» (Москва), Сборная Пермского края и «Неудержимый Джо» (ее участники место своей дислокации определяют скромно - Россия).

Соревновалась пятерка финалистов всего в двух конкурсах - Приветствие и Музыкальное домашнее задание. Естественно, чем меньше конкурсов, тем меньше шансов наверстать всё после локальных неудач - права на ошибку практически нет. Тем более и жюри в финале было крайне строгим и многочисленным - веселых и находчивых судили Константин Эрнст, Татьяна Навка, Юлий Гусман, Пелагея, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский и Светлана Лобода.

Темы, которые наиболее активно использовали команды при подготовке шуток, угадать несложно. Коронавирус, вакцинация, события в Белоруссии - обо всем этом и многом другом участники финала обязательно вспомнят. Ждут зрителей пародии на Юрия Дудя, Дмитрия Медведева и Михаила Мишустина.

Достанется и членам жюри, причем некоторые из шуток окажутся довольно смелыми.

Ну и не обойдется без традиционной помощи командам от более именитых коллег - в частности, на сцену выйдут такие известные во вселенной КВН коллективы, как "Борцы" и "Дети лейтенанта Шмидта".

Первый канал

КВН. Финал

2 января, 21.20

ТелевизорКАРТИНА ДНЯ