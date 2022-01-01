Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды1 января 2022 15:42

"Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс": Дэниэл Рэдклифф стал ведущим и заплакал, а про Джоан Роулинг предпочли забыть

Что мы увидели в спецвыпуске "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс", посвященном юбилею знаменитой франшизы
Глеб ГУБАРЕВ
Глеб ГУБАРЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вышел в эфир специальный телефильм, посвященный 20-летию выхода на экраны "Гарри Поттера".

Вышел в эфир специальный телефильм, посвященный 20-летию выхода на экраны "Гарри Поттера".

С самого начала фанатов поттерианы немножко дурили (ну или они сами с готовностью давали себя обдурить). Как только появилась первая информация о спецвыпуске, сразу возникли надежды на то, что это будет настоящее кино, с сюжетом, диалогами, спецэффектами и тд. Но те, кто не поленился добыть информацию о фильме, быстро поняли, что подобные надежды напрасны. По сути, речь шла о телефильме, посвященному юбилею киносаги о Гарри Поттере. Люди опытные сразу поняли, что их ждет: долгие беседы о том, как создавались фильмы, как отбирались актеры и назначались режиссеры, какие забавные ситуации возникали на съемках, как и чем живут создатели поттерианы сейчас. Телезрители видят что-то подобное в программах, специализирующихся на воспоминаниях о каких-либо знаковых кинолентах прошлого - например, в шоу "Сегодня вечером" на Первом канале или "Привет, Андрей!" на "России". Люди, привыкшие смотреть кино на DVD или BluRay (не забывайте, что картины об очкарике Гарри гремели в прокате в те годы, когда интернет еще не победил систему продажи дисков и те расходились миллионными тиражами), подобное привыкли смотреть в разделе Special Features - именно там на лицензионных дисках обычно собирали интервью с создателями, кадры со съемочной площадки, рассказ о том, как создавались спецэффекты, и прочие занимательные вещи.

Автора "Гарри Поттера" писательницу Джоан Роулинг на проект не позвали из-за её высказываний в соцсетях.

Автора "Гарри Поттера" писательницу Джоан Роулинг на проект не позвали из-за её высказываний в соцсетях.

Разумеется, двадцатилетие франшизы (первый фильм, "Гарри Поттер и философский камень", вышел в 2001-м) нельзя было отметить рядовой телепрограммой и загнать посвященный юбилею контент куда-то в подраздел очередного диска. Поэтому и появился формат спецвыпуска, по хронометражу (1 час 42 минуты) сопоставимого с полнометражным кино. Поэтому и нет здесь привычной структуры банального телешоу с фразами типа "А сейчас в нашей студии появляется актер такой-то...". Здесь все куда серьезнее, и стандартные воспоминания о процессе создания легендарной саги очень добротно замаскированы под настоящее кино: изысканные титры, знакомые всем фанатам поттерианы интерьеры, в которых уютно располагаются главные действующие лица - актеры Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Робби Колтрейн, Иэн Харт, Джейсон Айзекс (список, конечно же, не полный), режиссеры Крис Коламбус, Майк Ньюэлл, Альфонсо Куарон, Дэвид Йейтс. Ну а потом все уже постепенно становится ближе к вышеописанному телеформату - артисты и постановщики беседуют друг с другом или с профессиональными интервьюэрами. Интересно раскрывается Дэниэл Рэдклифф: ему как исполнителю центральной роли в саге по сути приходится осваивать ремесло ведущего, ведь на беседах Дэниэла со своими коллегами построена изрядная часть материала спецвыпуска. Актер справляется неплохо - по сути, зритель во многом именно его глазами смотрит на прошедшие 20 лет и через него общается со всеми другими звездами поттерианы, от Гэри Олдмэна до Хелены Бонэм Картер. Естественно, не обошлось без эмоций - Рэдклифф в конце даже расплакался, объясняя, как важно для него участие в столь грандиозном проекте. Не менее эмоциональными стали воспоминания о снимавшихся в поттериане актерах, ушедших из жизни (среди них, напомним, такие мэтры, как Алан Рикман и Ричард Харрис).

По хронометражу (1 час 42 минуты) спецпроект сопоставим с полнометражным кино.

По хронометражу (1 час 42 минуты) спецпроект сопоставим с полнометражным кино.

А вот самую деликатную тему - ставшую изгоем для толератного общества писательницу Джоан Роулинг, которая придумала Гарри и его друзей, - деликатно обойти не удалось. Ей, известной взглядами, которые не вяжутся с агрессивной политкорректностью, слова не дали, ограничившись несколькими нейтральными фрагментами старых интервью писательницы. По сути, авторы просто струсили, сделав вид, что человека, подаривший миру столь великую историю, уже не существует.

ТелевизорО РАЗНОМ