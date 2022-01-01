"Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс": Дэниэл Рэдклифф стал ведущим и заплакал, а про Джоан Роулинг предпочли забыть

Вышел в эфир специальный телефильм, посвященный 20-летию выхода на экраны "Гарри Поттера".

С самого начала фанатов поттерианы немножко дурили (ну или они сами с готовностью давали себя обдурить). Как только появилась первая информация о спецвыпуске, сразу возникли надежды на то, что это будет настоящее кино, с сюжетом, диалогами, спецэффектами и тд. Но те, кто не поленился добыть информацию о фильме, быстро поняли, что подобные надежды напрасны. По сути, речь шла о телефильме, посвященному юбилею киносаги о Гарри Поттере. Люди опытные сразу поняли, что их ждет: долгие беседы о том, как создавались фильмы, как отбирались актеры и назначались режиссеры, какие забавные ситуации возникали на съемках, как и чем живут создатели поттерианы сейчас. Телезрители видят что-то подобное в программах, специализирующихся на воспоминаниях о каких-либо знаковых кинолентах прошлого - например, в шоу "Сегодня вечером" на Первом канале или "Привет, Андрей!" на "России". Люди, привыкшие смотреть кино на DVD или BluRay (не забывайте, что картины об очкарике Гарри гремели в прокате в те годы, когда интернет еще не победил систему продажи дисков и те расходились миллионными тиражами), подобное привыкли смотреть в разделе Special Features - именно там на лицензионных дисках обычно собирали интервью с создателями, кадры со съемочной площадки, рассказ о том, как создавались спецэффекты, и прочие занимательные вещи.

Автора "Гарри Поттера" писательницу Джоан Роулинг на проект не позвали из-за её высказываний в соцсетях.

Разумеется, двадцатилетие франшизы (первый фильм, "Гарри Поттер и философский камень", вышел в 2001-м) нельзя было отметить рядовой телепрограммой и загнать посвященный юбилею контент куда-то в подраздел очередного диска. Поэтому и появился формат спецвыпуска, по хронометражу (1 час 42 минуты) сопоставимого с полнометражным кино. Поэтому и нет здесь привычной структуры банального телешоу с фразами типа "А сейчас в нашей студии появляется актер такой-то...". Здесь все куда серьезнее, и стандартные воспоминания о процессе создания легендарной саги очень добротно замаскированы под настоящее кино: изысканные титры, знакомые всем фанатам поттерианы интерьеры, в которых уютно располагаются главные действующие лица - актеры Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Робби Колтрейн, Иэн Харт, Джейсон Айзекс (список, конечно же, не полный), режиссеры Крис Коламбус, Майк Ньюэлл, Альфонсо Куарон, Дэвид Йейтс. Ну а потом все уже постепенно становится ближе к вышеописанному телеформату - артисты и постановщики беседуют друг с другом или с профессиональными интервьюэрами. Интересно раскрывается Дэниэл Рэдклифф: ему как исполнителю центральной роли в саге по сути приходится осваивать ремесло ведущего, ведь на беседах Дэниэла со своими коллегами построена изрядная часть материала спецвыпуска. Актер справляется неплохо - по сути, зритель во многом именно его глазами смотрит на прошедшие 20 лет и через него общается со всеми другими звездами поттерианы, от Гэри Олдмэна до Хелены Бонэм Картер. Естественно, не обошлось без эмоций - Рэдклифф в конце даже расплакался, объясняя, как важно для него участие в столь грандиозном проекте. Не менее эмоциональными стали воспоминания о снимавшихся в поттериане актерах, ушедших из жизни (среди них, напомним, такие мэтры, как Алан Рикман и Ричард Харрис).

По хронометражу (1 час 42 минуты) спецпроект сопоставим с полнометражным кино.

А вот самую деликатную тему - ставшую изгоем для толератного общества писательницу Джоан Роулинг, которая придумала Гарри и его друзей, - деликатно обойти не удалось. Ей, известной взглядами, которые не вяжутся с агрессивной политкорректностью, слова не дали, ограничившись несколькими нейтральными фрагментами старых интервью писательницы. По сути, авторы просто струсили, сделав вид, что человека, подаривший миру столь великую историю, уже не существует.