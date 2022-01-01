Дочь Сергея Шойгу показала отца с внучкой

Судя по геотегу «Сибирь», семья собралась на родине министра – в Тыве. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Такие кадры не встретишь в официальной хронике, освещающей деятельность министра обороны. Строгая форма или черный костюм – таким мы привыкли видеть Сергея Шойгу. Его младшая дочь Ксения в своем Инстаграме выложила трогательное семейное фото, на котором глава оборонного ведомства предстает счастливым дедушкой.

Джинсовый костюм, на куртке – надпись «Putin Team» («Команда Путина» - англ.), на руках – трехмесячная Милана, дочка Ксении Шойгу. Она замужем за спортивным блогером Алексеем Стоялоровым. На фото он стоит по левую руку от улыбающегося министра обороны. Ксения – по правую. Позади – елка. Судя по геотегу «Сибирь», семья собралась на родине министра – в Тыве.

«Пусть мечты сбываются»! С Новым годом!», - подписала фото дочь Сергея Шойгу.

«У меня теперь есть семья», - отреагировал в комментариях ее муж.

«Большая», - ответила Ксения.

К слову, Алексей Столяров ранее в одном из интервью очень боялся, когда просил у главы оборонного ведомства руку его дочери. Но все равно пошел на это перед тем, как сделать предложение самой Ксении. И получил согласие и от ее отца, и от матери.