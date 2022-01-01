«Вот как надо поздравлять с Новым годом»: Седокова в кружевных чулках уселась на мужа

Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой. Фото: Инстаграм.

Певица Анна Седокова и ее муж, баскетболист Янис Тимма, приняли участие в в откровенной новогодней фотосессии. Ее кадрами артистка поделилась в Инстаграме. На фото Седокова в образе горячей Снегурочки сидит на коленях у супруга, наряженного в костюм Деда Мороза. Анна для съемки оделась в коротенькое алое платье, красные кружевные чулки и туфли на шпильках в тон.

- Лучший мой подарочек - это ты. Лучшие идеи для семейных фотосессий у нас, – подписала Анна горячие кадры.

- Лучший мой подарочек - это ты. Лучшие идеи для семейных фотосессий у нас, – подписала Анна горячие кадры. Фото: Инстаграм.

«Вот как надо поздравлять с Новым годом», «Это лучшее, что я видела за весь год», «Очень красивая пара», - пишут фолловеры в комментариях. Впрочем, нашлось немало подписчиков, посчитавших фотосессию слишком откровенной и даже вульгарной.

Накануне Нового года Анна Седокова отметила 39-летие. День рождения певица отпраздновала в Монако вдвоем с 29-летним Янисом. Пара поселилась в одной из самых шикарных гостиниц Монте-Карло – «Hotel De Paris». Роскошный двухкомнатный номер с мебелью в стиле XIX-го века (а именно в таком, судя по фото в Инстаграме поселились супруги) стоит больше 100 тысяч рублей в сутки. Поклонники гадают: откуда у безработного баскетболиста такие деньги? Ведь буквально на днях Тимма ушел из баскетбольного клуба УНИКС. Спортсмен лишился контракта, и каких-либо перспектив на новую высокооплачиваемую работу у него пока нет. Подписчики предполагают, что либо Янис сумел что-то отложить на черный день, либо за поездку в Монако заплатила Седокова.

Нашлось немало подписчиков, посчитавших фотосессию слишком откровенной и даже вульгарной. Фото: Инстаграм.

В ноябре Тимма подписал с командой УНИКС из Казани контракт сроком на один месяц с возможностью продления соглашения до конца текущего сезона. Однако потом стало известно, что контракт не будет продлен.

- Я принял решение не оставаться в УНИКСе. Иногда ты точно знаешь это не твое. Замечательное, хорошее, но не твое. Иногда нужно уметь уходить. Этот год научил меня этому. И лучше вовремя, чем позднее, - написал Янис на своей странице в Инстаграме.

Напомним, Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму год назад. По словам певицы, только с Янисом она, наконец, нашла настоящее счастье. Артистка уверена, что она никогда не любила по-настоящему, и только Тимма сумел растопить ее сердце.